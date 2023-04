﻿Frischer Spargel in Leipzig: Hier gibt es die Stangen vom Spargelhof zu kaufen

Leipzig. Des Deutschen liebstes Gemüse, weißes Gold oder einfach nur Spargel. Ob gekocht, gebraten oder roh im Salat, er ist und bleibt ein Dauerbrenner. Seit Mitte April ist die Saison der schmackhaften Stangen eröffnet. Hier erfahren Sie, wo es in und um Leipzig Spargel zu kaufen gibt.

Frischen Spargel kaufen auf Leipzigs Wochenmärkten

Klar, Spargel gibt es auch in Leipziger Supermärkten zu kaufen. Allerdings kann es sein, dass die Stangen dort nicht aus der Region kommen, sondern aus Griechenland oder Osteuropa. Bessere Chancen auf Regionalität versprechen die Wochenmärkte in Leipzig. Zwischen Mitte April und dem Ende der Spargelsaison am 24. Juni bieten viele Gemüsehändler frischen Spargel aus der Region an – nachfragen, ob der Spargel wirklich aus dem Umkreis stammt, lohnt. Eine Übersicht aller Wochenmärkte im Stadtgebiet inklusive der Öffnungszeiten finden Sie auf der Website der Stadt Leipzig.

Spargelhof Tautz

Der Erdbeer- und Spargelhof Tautz ist seit mehr als 300 Jahren in Familienhand. Zur Spargelsaison werden die frischen Stangen im Hofladen in Frankenheim in der Dölziger Straße 31 angeboten. Zudem können Kunden Spargel in Leipzig an den folgenden Verkaufsständen erwerben:

in Rückmarsdorf auf der Merseburger Landstraße,

im Gasthaus „Schützenhof“ in der Hans-Driesch-Straße 2b,

in Schleußig an der Ecke Schleußiger Weg / Nonnenweg,

in Großzschocher an der Tramhaltestelle G.-Ellrodt-Straße und

an der Pferderennbahn in der Südvorstadt in der Karl-Tauchnitz-Straße Ecke Rennbahnweg.

Spargelhof Kyhna

Den Spargel aus Kyhna bekommt man dienstags bis sonntags im Hofladen in der Queringer Str. 2 in Wiedemar. Aber nicht nur dort: Verkauft wird er auch dienstags und freitags auf dem Leipziger Wochenmarkt in der Innenstadt, beim Kaufland in Großzschocher (donnerstags und samstags) und in Leipzig-Seehausen vor dem Globus-Markt (mittwochs bis samstags). Weitere Verkaufsstände sollen im Laufe des Saison folgen.

Spargelhöfe etwas weiter draußen

Wer Lust auf einen Ausflug hat, kann im erweiterten Umkreis von Leipzig unter anderem drei Spargelhöfe finden: Im Altenburger Land verkauft Spargelbauer Thomas Sießmeier die begehrten Stangen. Im Hofladen im Mohliser Weg in Altkirchen gibt es täglich Spargel zu erwerben.

Bei Döbeln in Pulsitz beim Spargelhof Schertenleib wird ab dem 28. April Spargel angeboten. Der Hofladen hat ab dann jeden Tag für Kundinnen und Kunden geöffnet – auch sonntags, dann aber „nur“ bis 12 Uhr.

Im Geiseltal werden Spargel-Fans mit frischen Stangen vom Spargelhof Hindorf & Söhne versorgt. Täglich hat der Hofladen geöffnet. Er befindet sich in der Brauhausgasse 3 in Langeneichstädt – eine Autostunde von Leipzig entfernt.