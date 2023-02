Frisches Gemüse zu fairen Löhnen: Leipzig und die solidarische Landwirtschaft

Gurken, Tomaten oder Salat und Äpfel ganz aus der Nähe und immer frisch in die Stadt geliefert? Das funktioniert in Leipzig und dem Leipziger Umland gut und läuft längst nicht mehr im Verborgenen. „Solidarische Landwirtschaft“ nennt sich das Geschäftsmodell, dass immer mehr Leipzigerinnen und Leipziger für sich entdecken. Die Idee dahinter: Gesunder Lebensstil soll mit fairer Bezahlung verbunden sein.

kennen Sie die „Rote Beete“ oder „Kola Leipzig“? Falls Sie noch nichts von diesen neuen Landwirtschaftsmodellen im Leipziger Umland gehört haben, betreten Sie jetzt beim Lesen Neuland. Und zwar in Taucha, wo es gleich fünf derartige Angebote gibt, die mit einer solidarischen Landwirtschaft um Kundschaft werben. Die Geschäftsidee: Für einen Ernteanteil von zumeist unter 20 Euro pro Woche gibt es eine Gemüsekiste mit frischen Gurken, Salaten oder Lageräpfeln. Je nach Saison ändert sich natürlich auch das Angebot und peppt so den heimischen Speiseplan auf. Dafür bekommt man garantiert frische Ware und hilft mit, eine klimaschonende, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Geackert wird in einer Genossenschaft oder Verein - die oder der die Flächen pachtet, bewirtschaftet und die Erträge unter den Mitgliedern verteilt.

Eva Köhler hat die Kooperative Landwirtschaft (Kola) Leipzig mit gegründet. In der Hand hält sie eine Beispielkiste, wie ein wöchentlicher Ernteanteil für einen Haushalt aussehen kann. © Quelle: Wolfgang Sens

Warum aber ist ausgerechnet Taucha ein Hotspot für derlei Vielfalt? Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie unsere Reporterinnen Clara Geilen und Juliane Staretzek bei ihrem Vor-Ort-Besuch herausfanden. Die Nähe zu Leipzig spricht natürlich dafür - aber auch das verhältnismäßig gute Angebot an geeigneten Flächen. So konnte 2011 die Rote Beete als erstes Projekt einen Hof im Ortsteil Sehlis kaufen und zeigen, wie alternative Agrarwirtschaft funktioniert. Andere folgten nach.

Alles kann, nichts muss - getreu diesem Motto gibt es viele Möglichkeiten, aber keine festen Pflichten. „Die Leute müssen Gemüse abholen, aber das ist das Einzige, was sie müssen“, sagt Nora Rösch, Gärtnerin des Projekts Kleine Beete. Allerdings ist Unterstützung bei der Feldarbeit natürlich immer gern gesehen. Oder das Be- und Entladen der Ware an den Verteilstationen. Oder auch mal das Ausprobieren, zum Beispiel beim Sauerkraut machen. Das Gemüse-Abo soll bei Interesse also mehr sein, als „nur“ die Belieferung mit frischen Gurken und Tomaten. Auch wenn das natürlich am besten schmeckt.

Endlich wieder närrisches Treiben in Leipzig: Nach langer Corona-Pause konnte der 24. Leipziger Rosensonntagsumzug in Leipzig starten. Mit 18 Festwagen fiel der Umzug diesmal zwar relativ klein aus. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. So wie Romy, Sandra, Amy und Ophelia (v.l.) säumten tausende Schaulustige mit oder ohne Kostüm die Umzugsstrecke in der Innenstadt. © Quelle: Andre Kempner

Mit Löwin Leila an der Spitze und viel guter Laune im Gepäck zogen Leipzigs Narren am Sonntag durch die Innenstadt. Wir haben die und viel guter Laune im Gepäck zogen Leipzigs Narren am Sonntag durch die Innenstadt. Wir haben die schönsten Bilder zum Rosensonntagsumzug ausgewählt - ein Video zum Straßenkarneval in der City gibt es hier.

Bayern winkt mit Geld und wird Erfolg haben. Das ist einfach unverschämt! Michael Jung Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes zu den Abwerbeversuchen von sächsischen Lehrern aus Bayern

Gedenkwoche zum Ukraine-Krieg: Am 24. Februar 2023 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Leipzig wird in zahlreichen Veranstaltung eine Woche lang ein Zeichen für Solidarität mit Ukrainerinnen und Ukrainern setzen. Den Auftakt bildet am Montag ein Friedensgebet ab 17 Uhr in der Nikolaikirche. Dabei wird es ein Am 24. Februar 2023 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Leipzig wird in zahlreichen Veranstaltung eine Woche lang ein Zeichen für Solidarität mit Ukrainerinnen und Ukrainern setzen. Den Auftakt bildet am Montag ein Friedensgebet ab 17 Uhr in der Nikolaikirche. Dabei wird es ein Gespräch mit der Ukrainerin und Holocaust-Überlebenden Anastasia Gulej geben.

Neue Straßenbaustellen: Mit Sperrungen in der Delitzscher und Zwickauer Straße gibt es ab Montag im Stadtgebiet erhebliche neue Einschränkungen. Das gilt auch für Baustellen in der Zweinaundorfer und Engelsdorfer Straße. Mit Sperrungen in der Delitzscher und Zwickauer Straße gibt es ab Montag im Stadtgebiet erhebliche neue Einschränkungen. Das gilt auch für Baustellen in der Zweinaundorfer und Engelsdorfer Straße. Die Details hat mein Kollege Andreas Tappert aufgeschrieben.

Was tun gegen Medikamenten-Engpässe? Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping will sich unter anderem dazu heute in Leipzig schlau machen. Sie besucht die Niederlassung des Arzneimittelgroßhandels Phoenix Pharmahandel.

