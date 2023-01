Frost und neuer Schneefall: Winterwochenende in Leipzig erwartet

Es bleibt winterlich in Leipzig: Frostige Nächte und neuer Schneefall werden in den nächsten Tagen auch in der Region um Leipzig erwartet. Die sächsischen Skigebiete bereiten sich indes für das Wochenende auf einen großen Ansturm vor.

Bestes Wetter für einen Schneespaziergang im Park wird am Wochenende in Leipzig erwartet. Besonders in der Nacht zu Sonntag soll viel Neuschnee dazu kommen.

Leipzig. Das zuletzt bereits in Ansätzen winterliche Wetter in Leipzig nimmt demnächst noch etwas mehr Fahrt auf. Nach dem ersten Schneefall des Jahres am Mittwoch sind für die kommenden Tagen weitere Schneeflocken und Frost angekündigt. Wintersportfreunde sollten dabei vor allem den Sonntag ins Auge fassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits in der Nacht zu Freitag könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich leicht schneien. Besonders in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll dann laut Vorhersage aber viel neuer Schnee dazukommen, für den Leipziger Raum kann mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.

Die Temperaturen liegen auch tagsüber meist im Dauerfrostbereich, am Freitagmorgen sollen es beispielsweise minus 2 bis minus 5 Grad werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bestenfalls um den Gefrierpunkt und erreichen wohl maximal plus 2 Grad. Im Tagesverlauf soll es trocken bleiben, neuer Schnee kommt am Freitag laut Prognose noch nicht dazu.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Samstagnacht gibt es viel Neuschnee

Auch am Wochenende werden die Temperaturen in ähnlichen Bereichen liegen. „Bei starker Bewölkung wird es nur leichten Frost geben, klart der Himmel in der Nacht für einen längeren Zeitraum auf, sinken auch die Temperaturen“, erklärt DWD-Meteorologe Torsten Lehne.

Samstagabend beginnt es dann im Leipziger Raum zu schneien. Der Schneefall hält den aktuellen Wettermodellen zufolge bis Sonntagvormittag an. Leipzig steht also ein echtes Winterwochenende bevor, denn die weiße Schneedecke wird angesichts der frostigen Temperaturen liegen bleiben.

Sächsische Skigebiete sind für Andrang gerüstet

In Sachsen liegt laut DWD fast flächendeckend Schnee. Mit dem Neuschnee am Wochenende kann die Schneedecke auf rund 20 Zentimeter anwachsen. Die sächsischen Wintersportregionen sind für einen Andrang von Skifahrerinnen und Skifahrern gerüstet. Spätestens am Wochenende sollen die Lifte wieder laufen, wie die Betreiber der Ski-Arenen mitteilten. In den Wintersportgebieten im Freistaat sind in den vergangenen Tagen eifrig Pisten präpariert worden. In der Ski-Arena Altenberg im Osterzgebirge sollen ab Freitag die Lifte wieder laufen, in Eibenstock im westlichen Erzgebirge geht ab Samstag alles wieder in den „Komplettbetrieb“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der neuen Woche wird sich der Winter zunächst noch nicht verabschieden. Montag und Dienstag bewegen sich die Temperaturen im Leipziger Raum tagsüber weiterhin um den Gefrierpunkt. Laut Wetterexperte Lehne eine für die Jahreszeit typische Wetterlage. Zu Jahresbeginn sei es viel zu warm gewesen, jetzt liegen die Temperaturen wieder im Normalbereich.