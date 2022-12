Frostige Wetteraussichten für Leipzig: Schnee, kalte Nächte und glatte Straßen

Leipzig. „Es wird winterlich – noch mehr, als ohnehin schon“, sagt Florian Engelmann, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Konkret hieße das: Dauerfrost ab Samstag und dazu einige Zentimeter Schnee. „Da kommen wir auch so schnell nicht mehr raus“, prognostiziert der Wetterexperte. Die kalte Phase bliebe voraussichtlich bis zum vierten Adventswochenende bestehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzigs Wetteraussichten zum Wochenende: Frost und Schnee

Bereits in der Nacht zu Samstag sollen etwa ein bis drei Zentimeter Schnee fallen. Tagsüber folge "zartes Tauwetter" bei etwa einem Grad Celsius. Dabei kann es auf Leipzigs Straßen glatt werden – der DWD hat eine Warnung ausgesprochen. "Der Schnee wird eher nicht liegenbleiben", vermutet Meteorologe Engelmann. Mehr Hoffnung gebe es in der Nacht von Sonntag auf Montag: "Da könnte sich eine Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern bilden." Die könne sogar eine Weile erhalten bleiben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kalte Nächte und kaum Sonnenstrahlen

Denn: Es wird sukzessive kälter. Die Mindesttemperaturen sollen sich von etwa Minus ein Grad in der Nacht zu Samstag zunehmend ins Negative bewegen. Bis Minus vier Grad könne es in der Nacht zu Sonntag geben. In der kommenden Woche könne es sogar bis auf Minus sieben Grad Celsius heruntergehen. „Die Nächte haben es in sich“, resümiert der Wetterexperte. Sonnenstrahlen werde es voraussichtlich erst ab dem kommenden Mittwoch wieder zu sehen geben.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von flp