Am kommenden Wochenende wird es auch in Leipzig Gelegenheit geben, die wärmende Sonne zu genießen. (Archivfoto)

Frühlingshaftes Wochenende in Leipzig – Gewittergefahr am Sonntag

Leipzig. Viele Sonnenstunden, milde Temperaturen, möglicherweise leichte Schauer und Gewitter: Das anstehende Wochenende verspricht den Leipzigerinnen und Leipziger so einige frühlingshafte Momente. Bereits der Freitag begann nach einem leicht frostigen Morgen mit viel Sonnenschein und einer Höchsttemperatur bis zu 16 Grad, wie Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Samstag ziehen dann ein paar Wolken auf, bei Tiefstwerten zwischen fünf und sieben Grad bleibe es aber niederschlagsfrei. Während der Wind im Laufe des Morgens abnimmt und sich ein paar Wolken über den Tag verschieben, ist die Sonne ein gern gesehener Gast. Bei einem Temperaturhöchstwert von bis zu 17 Grad. Wer Balkon, Terrasse oder Garten in Reichweite hat, sollte dann am Samstag die Sonnenstrahlen genießen.

Sonntagnachmittag verabschiedet sich die Sonne

Am Sonntag bleibt es nach Angaben des Meteorologen Jens Oehmichen zunächst frühlingshaft, bis man sich am Nachmittag von dem schönen Wetter verabschieden muss und lieber einen Regenschirm zücken sollte. Denn es werden leichte Schauer, mäßige Windböen und sogar vereinzelt Gewitter erwartet. Mit einer Höchsttemperatur bis hin zu 16 Grad bleibe es in Leipzig trotzdem sehr mild, so Oehmichen gegenüber der LVZ.

Neue Woche beginnt ungemütlich

Nach diesem eher freundlichen Auf und Ab am Wochenende werde sich das frühlingshafte Regenwetter bis zum Wochenbeginn am Montag aber allmählich durchsetzen. Trotzdem ließen sich über den Montagnachmittag hinweg auch ein paar Sonnenstrahlen durch die grauen Wolken blicken. Mit einem Höchstwert von 12 Grad verschwinden mit dem Wochenstart auch die schon sehr warmen Frühlingstemperaturen vorerst wieder.