Die ersten warmen Frühlingstage stehen bevor – mit Temperaturen von mehr als 20 Grad. Die LVZ hat sich umgehört und gefragt, wie die Leipzigerinnen und Leipziger das Wochenende verbringen wollen.

Leipzig. Lange haben die Menschen in Leipzig darauf gewartet, nun ist es endlich so weit: Der Frühling kommt in die Messestadt. Nach vielen kühlen und regnerischen Wochen erreichen die Temperaturen am Wochenende erstmals mehr als 20 Grad. Dazu wird viel Sonnenschein erwartet. Perfektes Wetter also für Ausflüge, Sonnenbaden oder Angrillen.