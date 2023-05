Wildtierbabys in Leipzig: Helfen kann strafbar sein

Leipzig. Wer in und um Leipzig einsame Rehkitze, Fuchs- oder Waschbärwelpen findet, sollte sie am besten in Ruhe lassen. Abgesehen davon, dass eine gut gemeinte Rettungsaktion unverletzte Jungtiere eher in Gefahr bringen könnte, könne sie im Sinne des Jagd- oder Naturschutzrechts eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen, hieß es am Freitag aus der Stadtverwaltung Leipzig. Am besten sei den Tieren stattdessen geholfen, wenn Hudehalter ihre Tiere anleinen und sie nicht in Waldstücke laufen lassen.

„Es ist normal, dass Elterntiere vieler Arten ihre Jungen allein lassen, um auf Nahrungssuche zu gehen oder vor einer Störung auszuweichen“, heißt es aus dem Leipziger Amt für Stadtgrün und Gewässer. Der Nachwuchs sollte dann auf keinen Fall angefasst werden. „Haftet menschlicher Geruch an einem Jungtier, so nehmen viele Eltern-Tiere ihren Nachwuchs nicht mehr an, der folglich verhungert.“ Zudem bedeute der Transport für die jungen Igel, Hasen, Vögel und Co. in jedem Fall großen Stress. Wer sie dann noch mit unsachgemäßer Nahrung füttere, nehme große Qualen für das Tier – im schlimmsten Fall sogar seinen Tod – in Kauf.

Feuerwehr und Polizei: Gute Anlaufstellen für Wildtierfunde in Leipzig

Während unverletzte Jungtiere meist keine menschliche Hilfe benötigen, gibt es für verletzte, verirrte oder festsitzende Tiere einige Anlaufstellen: Wer einen verletzten Vogel findet, kann sich kostenlos an die Leipziger Uniklinik für Vögel und Reptilien wenden (0341/ 9738405).

Für alle anderen Wildtiere hat der Verein Wildtierschutz Deutschland auf seiner Website Anlaufstellen in ganz Sachsen aufgelistet. Zudem sind Feuerwehr und Polizei, wie im Fall des verirrten Fuchsbabys am Hauptbahnhof, gute erste Anlaufstellen.

