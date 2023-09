Gesellen-Freisprechung und Meistertitel-Verleihung: Am Samstag feiert die Leipziger Handwerkskammer auf der Neuen Messe. Bei den Meister-Absolventen kommt der Großteil aus weit entfernten Kammerbezirken. Warum? Vier Absolventen geben Auskunft.

Leipzig. Beifall, Tusch und viele Urkunden in alten Lettern: Die Leipziger Handwerkskammer trifft sich am Samstag zu ihrem großen Festtag auf der Neuen Messe. Gefeiert wird das regionale Handwerk, das langsam wieder zum goldenen Boden zurückfindet. Mit der Freisprechung von 499 Lehrlingen des Kammerbezirks geht es am Vormittag los, am Abend erhalten 236 Gesellinnen und Gesellen ihren Meistertitel mit dem traditionellen Meisterbrief. Und dann werden noch 128 der Meister-Handwerker und -Handwerkerinnen für ihr Silberjubiläum (25 Jahre) geehrt.