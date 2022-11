Benefizkonzert der Bundeswehr im Leipziger Gewandhaus

Leipzig. Susanne Rehwagen, Sprecherin des Leipziger Ausbildungskommandos, über die Tradition des Benefizkonzertes der Bundeswehr in Leipzig, musikalische Erwartungen und die Botschaft, welche Leipziger Vereine dieses Jahr mit den Erlösen aus dem Konzert unterstützt werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Benefizkonzert der Bundeswehr im Gewandhaus findet dieses Jahr zum 23. Mal statt – welche Idee liegt dieser Tradition zu Grunde?

Die Bundeswehr ist seit vielen Jahrzehnten fest im Stadtbild von Leipzig verwurzelt. Wir Soldatinnen und Soldaten fühlen uns hier gut aufgenommen und aufgehoben und möchten mit dem Benefizkonzert der Stadt etwas zurückgeben. Mit den Erlösen aus dem Wohltätigkeitskonzert unterstützen wir Leipziger Vereine, die sich vor allem um benachteiligte Kinder und deren Angehörige kümmern.

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt spielt. Es ist nicht anzunehmen, dass die Konzertgäste nur Marschmusik zu hören bekommen, oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt hat jedes Jahr ein buntes musikalisches Programm zusammengestellt. Neben klassischer Militärmusik werden auch Stücke aus Musicals, Swing und Pop gespielt. In diesem Jahr wird die Orgel im Großen Saal erklingen.

Zweck des Benefizkonzertes ist, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Wer soll in diesem Jahr unterstützt werden?

Der Erlös kommt zu gleichen Teilen dem Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland (VEID) und dem Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Leipzig–Travnik zugute. Der VEID unterstützt deutschlandweit und auch mit einem Beratungsangebot in Leipzig die Eltern und Geschwister auf dem Trauerweg nach dem Verlust ihrer Kinder. Der Städtepartnerschaftsverein Leipzig–Travnik organisiert unter anderem Schüleraustausche und Partnerschaften mehrerer Leipziger Jugendsportvereine mit der Stadt Travnik in Bosnien und Herzegowina.

Welche Projekte hat die Bundeswehr mit den Auftritten im Gewandhaus in den vergangenen Jahren bereits unterstützt und was konnte mit den Spenden der Konzertbesucher beispielsweise erreicht werden?

Unsere Spendenempfänger-Vereine sind für die Umsetzung von konkreten Projekten auf viele Spenden angewiesen, einfach weil öffentliche Gelder für gemeinnützige Vereine begrenzt sind. Mit dem Erlös aus dem Kartenverkauf konnten wir in den letzten Jahren beispielsweise folgende Vereine unterstützen: die Stiftung Kinderklinik Leipzig, die Leipziger Kinderstiftung, das Projekt „Wunderfinder“ der Stiftung Bürger für Leipzig, das Kinderhospiz Bärenherz und Saida International. Letztgenannter Verein konnte durch die Spenden der Konzertbesucher mit seiner Beratungsstelle in Leipzig den Schutz von Mädchen sicherstellen, die von Genitalverstümmelung bedroht sind. Zusätzlich sind Gelder in das Saida-Mädchenschutz-Programm in Burkina Faso investiert worden, um für Schutz und Schulbildung benachteiligter Mädchen vor Ort zu sorgen.

Info: Das Benefizkonzert "Sinfonische Militärmusik von der Klassik bis zur Moderne" mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt findet am 7. November, 19.30 Uhr, im Gewandhaus Leipzig statt. Tickets (25 Euro) gibt es online unter www.gewandhausorchester.de