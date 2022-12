﻿Stadt Leipzig kauft City-Haus in der Magazingasse

„Leipziger Elektricitaetswerke“ steht an der Klinker- und Sandsteinfassade des Gebäudes in der Magazingasse 3, das die Stadt nun kaufen will.

Mehrere Millionen Euro will die Stadt Leipzig ausgeben, um ein denkmalgeschütztes Gebäude in der City zu kaufen. Der Grundstücksausschuss hat gerade den Erwerb des Erbbaurechts abgesegnet. Die Nutzungspläne des Rathauses für das frühere Akkumulatorenhaus in der Magazingasse sind schon recht konkret.

