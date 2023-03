﻿Für mehr Schulwegsicherheit: Kreuzung in Leipzig-Stötteritz wird entschärft

Leipzig. Eine sensible Kreuzung in Leipzig-Stötteritz wird entschärft, damit vor allem Schülerinnen und Schüler der Franz-Mehring-Grundschule in Leipzig-Stötteritz bald sicherer in ihr Schulhaus gelangen können. Die Stadt kündigte am Dienstag an, die nahe Kreuzung Gletschersteinstraße/Naunhofer Straße ab August umgestalten zu wollen. So werde beidseitig der Gehweg verbreitert, damit Fußgänger sicherer zwischen beiden Straßenseiten queren können, hieß es. Die Stadtspitze habe den entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss in Höhe von 364000 Euro jetzt bestätigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereich wird Tempo-30-Zone

„Vorgesehen ist auch, dass der Baubereich in die Tempo-30-Zone integriert und somit verkehrsberuhigt wird. Dies verringert die Lärmemissionen“, erklärte das Rathaus. Fahrbahnbelag und Straßenbeleuchtung würden zudem erneuert. Parallel zum Straßenbau würden Leitungsarbeiten durchgeführt.

In dem Projekt ist ferner vorgesehen, auf dem Gregoryplatz sowie in der Naunhofer- und der Gletschersteinstraße jeweils einen Baum zu pflanzen. Im Bereich der Kreuzung sollen Bodenindikatoren die Barrierefreiheit verbessern, acht Fahrradbügel sowie sechs Lastenradbügel helfen beim sicheren Abstellen von Rädern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mosaiksteinpflaster für Gregoryplatz

„Weil der Gregoryplatz denkmalgeschützt ist, orientiert sich die Gestaltung der so genannten Gehwegaufweitung am Bestand, wird also unter anderem mit Mosaiksteinpflaster befestigt“, erklärte das Rathaus. Die Arbeiten seien mit dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege abgestimmt. Für die Arbeiten werde ab August der Bereich voll gesperrt, über die Umleitungen werde noch informiert. Rund sechs Wochen sind für die Umgestaltung vorgesehen.

Das Projekt sei Ergebnis eines vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) geförderten Forschungsprojekts („Aktiv mobil in Stötteritz“), für das unter anderem die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils befragt wurden.