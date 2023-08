Ohne freiwillige Helfer geht bei einer Sportveranstaltung dieser Größenordnung fast nichts: Für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Leipzig haben sich bereits 1700 Bewerber gemeldet. Und es werden noch mehr dieser Volunteers gesucht.

Leipzig. Sie lernen Leute aus ganz Europa und der Welt kennen, erhalten besondere Einblicke in die Organisation und sind Teil eines bedeutenden Sportevents. So wirbt die UEFA Euro 2024 um freiwillige Helfer für die Austragung der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland.