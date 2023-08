Fußball-EM der Bürgermeister wird 2024 in Leipzig ausgetragen

Bundesliga

Das RB-Telegramm: Leipzig absolviert Trainingslager im Sommer 2024 in den USA

RB Leipzig wird sein Trainingslager im kommenden Sommer nicht in Südtirol, sondern in den USA absolvieren. Derweil ist Innenverteidiger Josko Gvardiol zum Medizincheck in Manchester. – Alle News rund um RB gibt es im Telegramm.