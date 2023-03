Während der Ratsversammlung am Mittwoch hat sich Oberbürgermeister Burkhard Jung vorsichtig optimistisch zur Zukunft des Galeria-Kaufhauses in Leipzig geäußert. Es gebe einen neuen Besitzer, der für die Zukunft des Warenhauses entscheidend sei.

Leipzig. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat am Mittwoch in der Ratsversammlung vorsichtigen Optimismus zur Zukunft des Kaufhauses von Galeria-Kaufhof in der Leipziger Innenstadt geäußert. „Es scheint sich eine Entwicklung anzubahnen, die nicht das letzte Wort für den Standort Leipzig bedeutet“, sagte er: “Es gibt Hoffnung“.