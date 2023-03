﻿Galeria Kaufhaus bleibt erhalten – Gläubiger stimmen Rettungsplan zu

Blick auf die Fassade des Kaufhauses Galeria Kaufhof in der Leipziger Innenstadt.

Leipzig. Sie sei überglücklich. „Ich freue mich. Ich freue mich vor allem für die Mitarbeiter.“ Mit diesen Worten kommentiert Andrea Busch die Rettung des angeschlagenen Kaufhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). „Dass dem Rettungsplan zugestimmt wurde, ist eine wirklich gute Nachricht“, so die Verdi-Fachfrau für den Bereich Handel in Mitteldeutschland.

Kurz zuvor hatte die Gläubigerversammlung des Warenhauskonzerns dem vom Sanierungsexperten Arndt Geiwitz und der Unternehmensführung erarbeiteten Insolvenzplan zur Rettung des Traditionsunternehmens zugesagt. Damit bleiben 82 der 129 Filialen in Deutschland erhalten – darunter auch die Häuser in Leipzig und Chemnitz.

„Uns stehen noch schwere Zeiten bevor“

Freude über die Entscheidung auch bei Katrin Behnert, Betriebsratschefin bei Galeria in Leipzig. „Wir sind vor allem überwältigt von der Solidarität, die wir in den vergangenen Tage erhalten haben.“ Dann zählt sie auf: „Unterstützung kam von Verdi, vom DGB, von Oberbürgermeister Jung, von Wirtschaftsbürgermeister Schülke, von Wirtschaftsminister Dulig.“ Richtig gut getan habe es, „dass uns unsere Kunden und viele andere Mut gemacht haben, für das Haus und unsere Arbeitsplätze zu kämpfen“.

Ungetrübt sei die Freude aber keineswegs. Denn der Rettungsplan umfasst auch die Schließung von 47 Filialen. „Unsere Gedanken sind bei den Beschäftigten dort“, so Katrin Behnert. Ohne Einschnitte beim Personal werde es auch in Leipzig nicht gehen. „Uns stehen noch schwere Zeiten bevor“, so die Betriebsratschefin.

Verdi-Fachfrau Busch hat, wie sie sagt, die leise Hoffnung, „dass die Kürzungen sozial verträglich ablaufen“. Zahlen gebe es aktuell noch nicht. In den Häusern in Leipzig und Chemnitz arbeiten nach ihren Angaben 170 beziehungsweise 125 Beschäftigte.

„Innenstadt bleibt wichtiger Einzelhandelsanker erhalten“

„Mit der Einigung der Gläubiger gibt es jetzt eine solide Basis, auf der das Haus weiter arbeiten kann“, sagt Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke. „Dies gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Zukunft.“ Und: „ In der Leipziger Innenstadt bleibt ein wichtiger Einzelhandelsanker erhalten, das Kaufhaus erzeugt eine hohe Kundenfrequenz, von der der Einzelhandel insgesamt profitiert.“

Ungeachtet der Einigung werde sich die Einzelhandelslandschaft aber weiter ändern, gibt Schülke zu bedenken. „Und hier muss auch unser Galeria-Kaufhaus seinen Anspruch neu definieren.“ Am Ende würden aber auch die Leipziger jeden Tag darüber mit entscheiden, wie die Innenstadt in zehn Jahren aussehen werde.

Vertrauen in neues Warenhauskonzept

Eine Ablehnung des Insolvenzplans hätte katastrophale Folgen für den Konzern gehabt, so Sachwalter Frank Kebekus. Dann wäre nach seinen Worten die Schließung aller Filialen und die Kündigung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unvermeidlich gewesen.

„Die große Zustimmung der Gläubiger zeigt das Vertrauen in das neue Warenhauskonzept“, wird Galeria-Generalbevollmächtigter Geiwitz in einer Mitteilung zitiert. Der Sanierungsplan und damit das Konzept vom Warenhaus der Zukunft würden GKK „beste Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur“ geben. „Entscheidend ist, dass es gleichermaßen zügig wie konsequent durch das Management und den Eigentümer umgesetzt wird.“

Prägend werde nun die „Fokussierung auf chancenreiche Standorte und sinnvolle Flächen“ sein, sowie ein schneller Umbau aller Filialen in drei Jahren. Außerdem will das Unternehmen auf Investitionen und Digitalisierung setzen und peilt eine „größere Lokalisierung mit mehr Verantwortung in den Regionen“ an.

Galeria testet neues Konzept bereits

Das Vertrauen der Gläubiger in das neue Konzept sei gerechtfertigt, teilt Galeria weiter mit. „Schon jetzt zeigen sich in den Pilot-Filialen erste Erfolge.“ Dort sei investiert und das neue Verständnis vom Warenhaus der Zukunft in die Praxis umgesetzt worden.

Formell muss der Insolvenzplan jetzt noch durch das Amtsgericht Essen bestätigt werden. Das Insolvenzverfahren soll nach Unternehmensangaben noch im Laufe des ersten Halbjahres 2023 beendet werden.

Für die Gläubiger bedeutet der Schritt allerdings den Verzicht auf einen Großteil des Geldes, das ihnen der Warenhauskonzern noch schuldet. Insgesamt müssen die Lieferanten, Vermieter und sonstigen Gläubiger Medienberichten zufolge auf mehr als eine Milliarde Euro verzichten. Für mehr als 4000 der zuletzt noch rund 17 000 Mitarbeiter bedeutet die geplante Schließung von 47 Filialen den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Der Stellenabbau trifft nicht nur die Schließungsfilialen, sondern auch die Konzernzentrale in Essen und die verbleibenden Warenhäuser.