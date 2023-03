﻿Handelsprofessor schreibt Galeria in Leipzig noch nicht ab

Im LVZ-Interview erklärt Erik Maier, Leiter des Lehrstuhls für Marketing und Handel an der Leipziger Hochschule HHL, warum der Standort am Neumarkt vielleicht doch noch eine Chance bekommt. Und welche Fehler er im Insolvenzplan des letzten deutschen Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof sieht.

Professor Erik Maier leitet den Lehrstuhl für Marketing und Handel an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Er ist 38 Jahre alt und stammt aus der Oberlausitz – konkret aus Großschönau bei Zittau.

Leipzig. Die Schließankündigung für das Galeria-Kaufhaus am Neumarkt muss noch nicht das letzte Wort gewesen sein, sagt Professor Erik Maier. Der 38-Jährige leitet den Lehrstuhl für Marketing und Handel an der HHL Leipzig Graduate School of Management.

Sie hatten schon die erste Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof im Jahr 2020 genau analysiert – unter anderem in Ihrem Handels.blog. Überrascht Sie jetzt das Aus für Leipzig?

Natürlich überrascht diese Entscheidung, denn sie ist ein Stück weit paradox. Einerseits haben wir die sehr positive Entwicklung von Leipzig – zum Beispiel als die am stärksten wachsende Stadt Deutschlands. Auch die Kaufkraft nimmt zu. Andererseits haben wir nun die Schließungspläne. Eigentlich laufen sie dieser Marktentwicklung zuwider.

“Unsere City ist extrem vielfältig“

Trotzdem muss es doch Gründe für das Aus geben?

Das Paradoxon ließe sich auflösen, indem man argumentiert, dass die hohe Attraktivität der Leipziger Innenstadt in diesem Fall fast schon zum Problem wird. Unsere City ist extrem vielfältig. In so einem Umfeld wird es schwieriger für ein Warenhaus, ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. In Leipzig gibt es eigentlich jede Produktgruppe, die Galeria anbietet, auch bei spezialisierten Händlern – oft sogar in mehreren Läden oder in größerer Sortimentstiefe ganz in der Nähe. Hinzu kommt, dass der Konzern im Zuge der neuen Insolvenz wieder mit Vermietern über Preisnachlässe verhandelt hat. Der Neumarkt ist seit einiger Zeit eine gemietete Filiale. Gerade die Attraktivität des Leipziger Standorts könnte die Besitzerin der Immobilie also dazu verleitet haben, in Verhandlungen weniger nachgiebig zu sein als sagen wir mal in Chemnitz oder Goslar.

Ist die Schließung in Leipzig jetzt unabwendbar?

Die Hoffnung stirbt zuletzt – in diesem Fall ist das vielleicht nicht nur eine Plattitüde. Bei der ersten Insolvenz 2020 hatte Galeria die damalige Schließungsliste auch genutzt, um mit einigen Immobilienbesitzern nachzuverhandeln und Arbeitnehmervertretungen zu Zugeständnissen zu bewegen. Mit dem Berliner Senat wurden im Gegenzug für den Erhalt von Häusern „Deals“ für mehr bauliche Freiheiten in anderen Liegenschaften vereinbart. Dies könnte auch jetzt wieder so laufen. In Leipzig hat immerhin schon die Gewerkschaft Verdi angekündigt, gemeinsam mit den 160 Beschäftigten um jeden einzelnen Job kämpfen zu wollen.

„Warenhäuser sind keine Selbstläufer mehr“

Zeigt die Dauerkrise bei Galeria Karstadt Kaufhof nicht auch, dass die Zeit der großen Warenhäuser vorbei ist?

Sicherlich sind sie keine Selbstläufer mehr. Früher hatten Warenhäuser viele Vorteile. Zum Beispiel konnte die Kundschaft dort schnell einen umfassenden Marktüberblick erhalten, der sich heute auch mit wenigen Klicks am Computer zu Hause gewinnen lässt. Doch mit einem stark auf die regionale Nachfrage zugeschnittenen Konzept bestehen durchaus Chancen, dass Standorte mit viel Kaufkraft dauerhaft erfolgreich bleiben. Insofern verwundert es schon erheblich, dass auf der aktuellen Streichliste die letzten Filialen in Großstädten wie Bremen, Dortmund, Essen und eben Leipzig stehen. Andererseits sollen Standorte mit oftmals weniger als 50 000 Einwohnern erhalten bleiben. Das betrifft nicht nur das Stammhaus in Wismar, sondern auch Memmingen, Singen, Lörrach, Speyer, Goslar, Bad Kreuznach oder Kleve. Zwar erprobt Galeria in Kassel gerade die Idee eines Regionalkaufhauses, die Vielzahl der Kleinststandorte erstaunt aber doch. Zumal der Insolvenzplan in Freiburg, Münster und Trier sogar genug Potenzial für jeweils zwei Häuser sieht.

Ist das wieder so ein Paradoxon wie die Entscheidung gegen Leipzig?

Ein Insolvenzverfahren stellt nie ein Wunschkonzert dar. Auch wenn wir viele Beweggründe im Detail noch nicht kennen, scheint es doch so, als ob sich die Verantwortlichen bei der Streichliste stark an unternehmensinternen Faktoren orientiert haben – etwa der Laufzeit von Mietverträgen oder jüngst getätigten Investitionen wie in Dresden. Das Prinzip erinnert an einen Ertrinkenden, der nach jedem Stück Holz greifen muss, das zufällig vorbeischwimmt. Diese Strategie ist verständlich, könnte sich aber trotzdem langfristig als Fehler erweisen. Denn viel besser wäre, eine neue Struktur hauptsächlich am Marktbedürfnis zu orientieren. Dafür müsste man radikal nur noch auf solche Lagen und Städte setzen, die nachhaltigen Erfolg versprechen. Diesen Ansatz unterstützt die Liste zumindest nicht als oberstes Prinzip.

Für die Kaufhäuser in Magdeburg, Erfurt oder Chemnitz, die jetzt nicht auf der Streichliste stehen, gibt es demnach keine langfristige Garantie?

Für sie wird die entscheidende Frage sein, ob der aktuelle Sanierungsplan für Galeria wirklich funktioniert. Beim letzten Mal – 2020 – hatte das ja leider nicht geklappt. In kleineren Städten sind die Eigentümer der Gebäude meist eher bereit, Preisnachlässe bei der Miete zu akzeptieren. Doch auch diese Option ist endlich. Es müssen Konzepte her, die genügend Umsatz in die Häuser bringen. Langfristig wird der Staat einen Kaufhauskonzern sicher nicht alimentieren.

„Händler wegen steigender Zinsen enorm unter Druck“

Auch anderen Ketten im stationären Einzelhandel geht es gerade schlecht. Woran liegt das?

Ob die „Fast Fashion“ bei Primark, das gehobenere Segment von Peek & Cloppenburg oder der Schuhhändler Görtz – viele Händler, die einen hohen Liquiditätsbedarf zum Einkauf und Verkauf ihrer Waren haben, stehen wegen der steigenden Zinsen enorm unter Druck. Leichter haben es Anbieter wie Zalando oder Otto, die auch Marktplatzmodelle nutzen, bei denen sie nicht selbst finanziell in Vorleistung gehen müssen. Es ist kein Geheimnis, dass sich der Einzelhandel in den Städten wegen wachsender Onlinekonkurrenz rückläufig entwickelt.

Falls Galeria am Neumarkt wirklich am 30. Juni 2023 Geschichte ist – was bedeutet das für die Leipziger City?

Überall müssen künftig vermehrt andere Dinge wie Gastronomie, Büros, Wohnungen, Kultur, Bildung, Verwaltung und weitere Dienstleister die Innenstädte beleben. Warum nicht wieder mehr auch klassische Handwerker? Leipzig sehe ich da schon auf einem guten Weg, den Wandel zu gestalten. Läden und Geschäfte wird es hier weiter in großer Zahl geben, wahrscheinlich vorwiegend im Bereich der Erdgeschosse. Wenn man so will, kehrt das klassische, gemischt genutzte Geschäftshaus – wie es vor der Ära der Warenhäuser und Shoppingcenter auch in Leipzig stadtbildprägend war – allmählich wieder zurück.