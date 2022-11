﻿„Alle waren bestürzt und enttäuscht“: Zittern um Leipziger Galeria-Kaufhaus beginnt von vorn

Galeria Kaufhof in Leipzig: Erneut müssen die etwa 160 Beschäftigten um den Fortbestand ihres Kaufhauses am Neumarkt fürchten.

Galeria Kaufhof, der letzte große Warenhaus-Konzern in Deutschland will mehr als 40 Standorte schließen. Auch in Leipzig müssen 160 Beschäftigte erneut um ihre Arbeitsplätze fürchten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket