Galeria vor dem Aus - der Montag in Leipzig

Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 Filialen in Deutschland - auch Leipzig steht auf der Liste. Was bedeutet das für Angestellte, das Gebäude und das Einkaufen in der Messestadt?

am 30. Juni ist Schluss. Das Kaufhaus Galeria am Neumarkt in Leipzig wird schließen - und das, obwohl die Filiale wirtschaftlich gut laufen soll.

Nach LVZ-Informationen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Montag auf einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung über die Schließung informiert. Etwa 160 Beschäftige verlieren damit bald ihren Job. Bundesweit sind mehr als 5000 Menschen betroffen, denn neben Leipzig sollen 51 weitere Filialen in diesem Jahr schließen.

Der geschlossene Eingang der Galeria Kaufhof in der Innenstadt von Leipzig. Die Filiale am Neumarkt schließt Ende Juni 2023. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Grund für das Aus in Leipzig soll nicht die Wirtschaftlichkeit des Kaufhauses sein. Stattdessen sollen die Mietverträge mit einem „Immobilienkonstrukt“ auslaufen. Allerdings ist der Galeria-Konzern seit Jahren in finanzieller Schieflage.

Dies ist ein rabenschwarzer Tag. Gesamtbetriebsrat von Galeria über die geplante Schließung von 52 Filialen

Für Leipzig stellt sich nun auch die Frage, in welche Richtung sich das Einkaufen in der Innenstadt entwickelt. Denn mit dem Aus von Galeria schließt auch das letzte Universal-Warenhaus in der Innenstadt. Im ehemaligen Karstadt ist (noch) kein neues Leben. Die angekündigte Schließung zeige aber, „dass wir die Leipziger Innenstadt für die Zukunft neu ausrichten müssen: mehr Veranstaltungen, mehr Kultur, mehr Highlights jenseits des reinen Einkaufens“, glaubt Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU). Wie genau diese Entwicklung aussehen soll, beobachten wir in den kommenden Tagen und Wochen weiter. Den aktuellen Stand der Ereignisse lesen Sie hier.

Wie ist es bei Ihnen: Wird Ihnen Galeria fehlen - oder konnte das Kaufhaus ohnehin nicht mehr mit dem Ruf des Alleskönners mithalten? Auch das wurde nämlich bei uns in der Redaktion diskutiert. Sagen Sie uns Ihre Meinung, indem sie an unserer Umfrage teilnehmen - oder schreiben Sie uns eine Mail!

