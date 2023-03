﻿PR-Coup zur Eröffnung 2001 in Leipzig: Wie lebt es sich mit dem Vornamen „Galeria“?

Als Galeria Kaufhof am 20. September 2001 in Leipzig eröffnete, schenkte das Haus allen Leipzigerinnen, die an diesem Tag Mutter wurden, einen Gutschein. Wer sein Kind gar nach dem Kaufhaus benannte, bekam noch viel mehr.

Was machen die Galeria Babys von 2001 in Leipzig heute? Helene Cluny Wawerka (21) berichtet.

Leipzig. Es gibt Geschichten, die klingen wie aus einem Märchen oder zumindest wie aus einer anderen Zeit. Um den 20. September 2001 begab sich in Leipzig eine solche Geschichte – jener Tag, an dem Galeria Kaufhof am Neumarkt 1 seine Türen erstmals öffnete.

Eigentlich war es schon genug Spektakel, dass Leipzig nun sein erstes, leuchtendes Kaufhaus hatte. Solche Orte, in denen alles fein duftete und ausgewählte Kaschmirschals neben Adidas-Schuhen hingen, kannte man bislang nur aus Städten wie Düsseldorf oder Duisburg. Doch Klaus-Peter Kempf, der Geschäftsführer des Leipziger Hauses, wollte auf Nummer sicher gehen.

Der Westen war dem Osten noch fremd

Damit wirklich die ganze Stadt von seinem Geschäft erfuhr, dachte er sich ein Gewinnspiel aus: Jede Leipzigerin, die am Tag der Galeria-Eröffnung Mutter wurde, sollte einen Einkaufsgutschein über 1000 D-Mark bekommen. Kempf setzte noch einen drauf: Würden die Eltern ihr Kind gar „Galeria“ nennen, würde er das mit einem Sparbuch über 5000 D-Mark belohnen, sowie einen Ausbildungsplatz in seinem Haus reservieren.

Der PR-Stunt glückte. Landesweit berichteten Zeitungen und Radiosender von dem sonderbaren Angebot des Herrn Kempf aus Leipzig. Und hatte sie nicht auch etwas Irrwitziges? Galeria Kaufhof stand für den Westen und für das große Geld. Dinge, die dem Osten noch fremd waren oder die er gar nicht kannte. Für manche Ostdeutsche hatten sich die Neunziger nicht nach Wiedervereinigung, sondern nach einer Übernahme angefühlt.

Und nun wollte der Westen – im Tausch gegen ein Sparbuch und einen Job im Parfümregal – gar bei den Namen der Kinder des Ostens mitreden?

Vivian Galeria und Frauke Galeria

Auch Barbara Hühler hörte damals von der Aktion. Sie ist inzwischen 51 Jahre alt. An einem Montag hat sie sich bei Nieselwetter unter das schützende Vordach von Galeria Kaufhof gestellt. Die Leipziger Innenstadt ist heute ohne das Kaufhaus nicht mehr zu denken. Auch, wenn es kürzlich anders aussah. Da vermeldete der Konzern aus Essen die Schließung von 52 Häusern landesweit. Momentan gelten zumindest fünf als gerettet, Leipzig ist eines von ihnen.

Hühler hat ihre Tochter mitgebracht: Helene Wawerka, 21 Jahre, geboren am 20. September 2001. An diesem Tag kamen in Leipzig 14 Kinder zur Welt. Hühler erinnert sich, wie sie eine Woche nach der Geburt gemeinsam mit ihrer Tochter der Einladung von Herrn Kempf ins Galeria-Obergeschoss folgte. Die anderen Mütter warteten schon, um ihre Gutscheine entgegenzunehmen. Sie lächelten in Kameras und Kempf bekam sein Kaufhaus in der Zeitung unter. Mit zwei Babys posierte er selbst für ein Foto. Ihre Namen: Vivian Galeria und Frauke Galeria.

Inmitten der Nachrichten des Tages in der Leipziger Volkszeitung: Ein Teil der Galeria-Babys und Klaus-Peter Kempf. © Quelle: LVZ

Galeria als Vorname? „Das stand außer Frage“

Wenn sich Barbara Hühler an das Jahr 2001 erinnert, dann denkt sie an „eine aufwühlende Zeit“. Nach den Anschlägen des 11. September in New York, sagt sie, habe man gar nicht mehr gewusst, ob man überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen sollte. Dass man nun in einem anderen System, einem anderen Land lebte, habe sich noch ungewohnt angefühlt. Einige ihrer Bekannten hätten sich nicht zurecht gefunden und hätten Immobilien oder Betriebe verscherbelt, die später einmal wertvoll wurden. „Im Nachhinein wurden wir Ostdeutschen bei der Wiedervereinigung über den Tisch gezogen“, sagt sie.

Mit Galeria machte ein Konzern aus Essen das größte Geschäft der Leipziger City. Diesem Riesen einen Platz in der Geburtsurkunde ihrer Tochter einzuräumen? „Das stand für mich außer Frage“, sagt Hühler.

Kempf ist nicht auffindbar

Den Einkaufsgutschein für das Haus der feinen Leute habe sie aber gern genommen. Sie und ihr Mann hätten noch studiert. Und vielleicht habe sie daher auch ein wenig nachgeholfen. „Wenn ich ganz ehrlich bin“, sagt Hühler, „dann war es ja so, dass die Geburt eingeleitet werden musste – und dann habe ich gesagt, machen wir das am 20. September.“ Nun wirft ihr die Tochter einen prüfenden Blick zu. „Mama, wie bitte?“ – „Wir waren damals arm, das Geld war gut“, erklärt sich die Mutter. Dann lächeln beide. „Ich mag das Kaufhaus und ohne würde etwas fehlen“, sagt Helene Wawerka. „Aber ich bin wirklich froh, dass ich nicht Galeria heiße.“

In den Jahren nach dem 20. September kümmert sich Galeria-Chef Kempf um die 14 Kinder. Er organisiert Geburtstage für sie. Mal schickt er sie ins Kino, mal dürfen sie Kerzendrehen. Und immer gibt es großzügige Geschenke, etwa einen großen weißen Teddy oder „Das verrückte Labyrinth“, das damalige Spiel des Jahres.

Erst als Kempf Leipzig verlässt, enden die Aufmerksamkeiten. 2015 übernimmt er die Leitung des Galeria im bayrischen Coburg für ein weiteres Jahr. Dann, im Ruhestand, engagiert er sich in Vereinen und wird ab und an im Amtsblatt erwähnt. Danach verliert sich seine Spur. Weder die Stadt Coburg, noch Galeria selbst wissen, wie man Kempf heute kontaktieren könnte.

Zeitungsarrtikel über die Galeria-Babys. © Quelle: Privat

Im Krankenhaus wurde gratuliert – wegen des Datums

Daher der Anruf bei einer Frau, deren Tochter keine Interviews mehr zu ihrem Namen geben möchte. Vielleicht kann man es verstehen. Veronika Kühn ist die Mutter von Frauke Galeria. „Nochmal würde ich das nicht mitmachen“, sagt sie.

Kühn erinnert sich gut an den 20. September 2001. „Frauke war unser erstes Kind“, sagt sie. Im Krankenhaus habe man ihr gratuliert. Nicht nur zur Geburt, sondern auch dazu, dass es der 20. September geworden sei. Die Hebammen hätten sie augenzwinkernd gefragt, ob ihre Tochter denn Galeria heißen werde. Und zu Hause habe das Telefon nicht mehr stillgestanden, da verschiedene Radiosender den Namen ihrer Tochter erfahren wollten. „Woher die meine Nummer hatten, weiß ich nicht“, sagt Kühn. Dann holt sie einmal tief Luft. „Das war alles ein bisschen viel.“

Aus 5000 D-Mark waren 3200 Euro geworden

Schließlich aber nannte Veronika Kühn ihre Tochter „Galeria“ – als zweiten Vornamen. Und das, obwohl sie eigentlich dagegen war. Doch ihr Mann sei begeistert gewesen. „Es ging ja auch um viel Geld“, sagt sie. Mit den Jahren habe die Familie den Namen aber immer mehr vergessen. Allein an Geburtstagen habe man darüber gesprochen. Schließlich sollte mit 18 Jahren das Sparbuch überreicht werden. „Aber dann meldete sich Galeria gar nicht“, erzählt Kühn. Sie selbst habe sich durch die Essener Firmenzentrale telefonieren müssen, bis sie jemanden fand, der von dem Sparbuch wusste. Als man es ihr überreichte, waren aus 5000 D-Mark inzwischen 3200 Euro geworden.

Ihre Tochter, sagt Veronika Kühn, würde sich heute nicht an ihrem Namen stören. Extra erwähnen würde sie ihn aber auch nicht. Und der reservierte Ausbildungsplatz? Kühn lacht. „Ja, das war damals noch etwas Besonderes.“ Ihre Tochter studiere heute Erziehungswissenschaften in Jena. Um einen Arbeitsplatz mache sie sich keine Sorgen.