﻿Galeria-Zukunft, neues N30 und Supermärkte: 2023 wird entscheidend für die Leipziger City

Was kommt 2023 an neuen Geschäften in die Leipziger City? Trotz der jüngsten Krise beim stationären Einzelhandel in Deutschland blicken Fachleute zuversichtlich auf das Herz der Messestadt. Einige sprechen sogar von einem entscheidenden Jahr, weil wichtige Weichenstellungen und Neueröffnungen anstehen.

Leipzig. 2023 wird ein entscheidendes Jahr für den Einzelhandel in der Leipziger Innenstadt. Zuallererst, weil der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof Ende Januar mitteilen will, welche der bundesweit 130 Standorte demnächst schließen müssen. Für die 160 Galeria-Beschäftigten am Neumarkt in Leipzig sehen Fachleute zwar kaum Gefahren. Denn das letzte große Warenhaus in der 620.000-Einwohner-Metropole laufe sehr gut.

Dennoch strahle die jüngste bundesweite Krise des stationären Handels bis an die Pleiße aus. Zum Beispiel haben auch die Schuhketten Görtz und Salamander unlängst Sanierungsverfahren eingeleitet. Vom Erfolg dieser Maßnahmen wird abhängen, wie es mit ihren großen Filialen in der Peters- und Grimmaischen Straße weitergeht.

22 Neuabschlüsse und ein Wechselbad der Gefühle

2022 bescherte den Händlern ein Wechselbad der Gefühle. Endlich waren die Corona-Lockdowns vorbei und erreichten die Passanten-Frequenzen in den Einkaufsstraßen wieder ein Niveau wie vor der Pandemie – da kam schon die nächste Hiobsbotschaft. Der Krieg gegen die Ukraine bewirkte auch in Deutschland eine historisch hohe Inflation, welche die Einkaufslust der Bürger abstürzen ließ. „Das brachte zuerst kleine, regionale Händler in Existenznot. Doch auch die Entscheidungen großer Marken, neue Mietverträge abzuschließen, haben sich oftmals verzögert“, erklärte Stefan Sachse, Geschäftsführer und Niederlassungsleiter beim wichtigsten Vermittler BNP Paribas Real Estate. „Trotz allem konnte Leipzig mit 22 Neuabschlüssen und nahezu 10.000 Quadratmetern vermittelter Einzelhandelsfläche wieder ein gutes Ergebnis erreichen. Das war der zweitbeste Wert in Ostdeutschland – nach dem bundesweiten Champion Berlin.“

Ob Galeria Kaufhof in Leipzig weitermacht, soll Ende Januar 2023 feststehen. © Quelle: Andre Kempner

Generell halte der Trend zu mehr Lebensmittel- und Gastronomie-Angeboten in der City an. So habe das Rathaus jüngst die Baugenehmigung für einen „Go-Asia“-Supermarkt im Untergeschoss der Strohsack-Passage erteilt, der dadurch voraussichtlich im März 2023 öffnen kann. Im Zeppelinhaus in der Nikolaistraße 27-29 will die Berliner Bio Company am 26. Januar einen großen Bioladen aufschließen. Im Messehof läuft auf Hochtouren der Umbau von 760 Quadratmetern für die dänische Modekette Only. Die beiden größten Premieren werden aber erst für die zweite Jahreshälfte 2023 erwartet. Dann sollen ein neues Gaming-Haus mit Eventarena, Start-ups und Bar in der Ritterstraße 42 öffnen – und nicht zuletzt das „N30/NEO“ im früheren Karstadt-Warenhaus.

Im Untergeschoss der Strohsack Passage soll im März 2023 ein Asia-Supermarkt öffnen. Die Stadt Leipzig hat die Baugenehmigung für das Vorhaben unlängst erteilt. © Quelle: Jens Rometsch

Allein das „N30/NEO“ verspricht 10.000 Quadratmeter für Einzelhandel und Gastronomie. So zieht ins Untergeschoss ein Rewe-Vollsortimenter auf 2500 Quadratmetern ein. Im Erdgeschoss entstehen an der Front zur Petersstraße 31-35 mehrere Boutiquen, am Eingang vom Neumarkt ein „gastronomisches Highlight“, teilte der Projektentwickler ec Advisors GmbH mit. Die ehemals vom Modehändler Steinbruch genutzte Fläche im Hansahaus an der Grimmaischen Straße 13 hat sich Aldi gesichert. „Wir planen aktuell mit einer Eröffnung Ende 2023. Da wir allerdings bisher noch keine Baugenehmigung erhalten haben, ist dieses Datum nicht verbindlich“, so der Discounter auf LVZ-Anfrage.

Lidl zieht ins Untergeschoss der „Höfe am Brühl“

Bereits Anfang des neuen Jahres möchte zudem Lidl seine Kundschaft im Untergeschoss der „Höfe am Brühl“ begrüßen. Der Discounter hat dort eine 1700 Quadratmeter große Fläche übernommen, die zuvor Edeka nutzte. „Die Nachfrage nach Einzelhandelsflächen insbesondere in den Top-Lagen ist ungebrochen“, berichtete Anja Schuhmann, Regionalmanagerin beim Immobilienspezialisten JLL. Deshalb blieben die Mietpreisangebote für Ladenflächen auch weitgehend stabil.

Die Bio Company aus Berlin will ihren neuen Supermarkt in der Leipziger Nikolaistraße am 26. Januar 2023 aufschließen. © Quelle: Jens Rometsch

Beflügelt vom am Ende doch noch sehr guten Weihnachtsgeschäft spreche einiges dafür, dass es 2023 positive Überraschungen für die Leipziger City gibt, meinte BNP-Geschäftsführer Sachse. Chancen dafür gibt es reichlich. So weisen das Städtische Kaufhaus, der Messehof, die frühere Elektro-Conrad-Fläche am Neumarkt oder der Petersbogen bei der Gastronomie-Fläche am Burgplatz erhebliche Leerstände auf.

Das Einrichtungsgeschäft Wohnmacher zog im November von der Nikolaistraße nach Plagwitz um. Trotzdem äußerte sich auch Leipzigs City-Manager Robert Spanke zuversichtlich. Entscheidend für die Innenstädte sei künftig der Erlebnisfaktor. „Da ist Leipzig mit einem reichen Kulturangebot, vielen jungen Leuten durch die Universität oder beispielsweise der neuen Gastro-Meile im Thomaskirchhof hervorragend aufgestellt.“