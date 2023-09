Freibier und Modewettbewerb: Scheibenholz feiert 160 Jahre Pferderennen in Leipzig

Leipzig. Die Rennbahn im Scheibenholz feiert: Seit 160 Jahren gibt es Pferderennsport in Leipzig. Zum Jubiläumsrenntag am 10. September kann das Publikum sieben Rennen miterleben und sich zwischendurch bei einem bunten Programm vergnügen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tore gehen um 12 Uhr auf, die Rennen beginnen um 14 Uhr. „Der Ticketvorverkauf läuft sehr gut und die überdachte Sitztribüne ist bereits zur Hälfte ausgebucht. Wir rechnen mit voller Hütte“, so Marketing-Chefin Franziska Margalle.

Mode-Wettbewerb um das schönste Rennbahn-Outfit

Kashia Lehmann und Frank Heincke wurden beim Moderenntag 2019 als Mr. und Mrs. Scheibenholz gekürt. © Quelle: Christian Modla

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf vielen englischen Rennbahnen wurde der strenge Dresscode mittlerweile aufgehoben. Auch in Leipzig gibt es keine Kleidervorschriften. Viele Besucherinnen und Besucher lieben es aber, sich schön zu machen und in einem besonderen Outfit zur Rennbahn zu gehen.

Für alle mit Freude an der Mode steigt am Sonntag der Wettbewerb um das „Schönste Vintage-Rennbahnoutfit”. Vintage bedeutet, die Kleidungsstücke sollen alt beziehungsweise altmodisch sein, jedenfalls aus einer vergangenen Zeit stammen – oder daran erinnern. Moderenntage hat es im Scheibenholz schon seit den 1960er-Jahren gegeben.

Lottofee und Shoppingqueen sitzen in der Jury

Julia Oemler (links), Shoppingqueen aus Leipzig, gehört zur Jury des Outfit-Wettbewerbs. Zum Aufgalopp am 1. Mai 2023 besuchte sie mit Oliver Thalheim, Tina Spiesbach-Hepke und André Hepke (von links) das Scheibenholz. © Quelle: Christian Modla

Für den Modewettbewerb anmelden kann man sich am Sonntag zwischen 12 und 13.45 Uhr auf der Terrasse vor der Tribüne. Radiomoderatorin Freddy Holzapfel, Lottofee Franziska Reichenbacher und die amtierende Shoppingqueen von Leipzig, Julia Oemler, bilden die Jury.

Für die drei schönsten Vintage-Outfits gibt es Preise. Der oder die Erstplatzierte kann sich Maßkonfektion im Wert von 1000 Euro bei der Leipziger Maßschneiderei von Edelmann bestellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fassbieranstich und Blasmusik

Eröffnet wird der Jubiläumsrenntag mit einem Fassbieranstich und Freibier, solange der Vorrat reicht. Für die Kinder gibt es Ponyreiten und ein großes Kinderland. Außerdem sorgt das 28-köpfige Orchester „Iskar-Oldstars“ vom Jugend- und Blasorchester Leipzig für gute Stimmung. Bis zum Start der Rennen unterhält es die Gäste mit Filmmusik und Pop-Klassikern. Ein besonderes Stück erklingt direkt vor dem Eröffnungsrennen: das eigens für diesen Anlass umgeschriebene und einstudierte Lied „Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand” zum Gedenken an Siegfried G. Müller. Der kürzlich verstorbene Rennbahnfotograf hat 70 Jahre Scheibenholz-Geschichte begleitet und festgehalten.

Meldungen für vier Rennen noch möglich

Für einige der Rennen am 10. September können noch Pferde gemeldet werden. © Quelle: galoppfoto.de

Fünf der sieben Galopprennen sind nach Angaben der Veranstalter bislang „gut bis sehr gut“ besetzt, trotz der parallel laufenden Pferderennen in Magdeburg und Düsseldorf. „Wir erhoffen uns für unseren großen Jubiläumsrenntag natürlich für alle sieben Rennen volle Felder, dafür haben wir den Nennungsschluss für vier von sieben Rennen bis zum 6. September verlängert in der Hoffnung, dass uns noch weitere Trainer und Besitzer unterstützen und ihre Pferde für Leipzig nennen“, zeigt sich Anne Horny, Vorstand des Vereins Galopp Leipzig, optimistisch.

Die finale Bekanntgabe der Starter erfolgt am Donnerstag. Durch den ergiebigen Regen ist das Geläuf im Scheibenholz laut Anne Horny in einem einwandfreien Zustand und strahlt in sattem Grün. In den sieben Rennen gibt es insgesamt 41 000 Euro zu gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erste Pferderennen draußen vor den Toren der Stadt

Die Geschichte der Pferderennen in Leipzig hat am 13. September 1863 begonnen, allerdings weit draußen vor der Stadt. Auf einem Grundstück zwischen Lindenau und Schönau, das Karl Heine gehörte, wurden im September vor 160 Jahren erstmals acht Pferderennen mit insgesamt 40 Pferden gestartet.

Vier Jahre später zog die Rennbahn näher an die Stadt heran und erhielt ihren neuen Standort auf „Schimmels Wiese“ im Scheibenholz, wo sie sich bis heute befindet. Eröffnung des neuen Geländes war am 14. und 15. September 1867.

So bekommen Sie Tickets für den Jubiläumsrenntag

Flaniertickets für den Jubiläumsrenntag sind erhältlich zu Preisen ab 10 Euro (Vollzahler) online unter www.scheibenholz.com, an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt vor Ort an der Rennbahn-Tageskasse. Schüler, Studenten und Rentner erhalten zwei Euro Ermäßigung.

LVZ