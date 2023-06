Gartenlaube im Leipziger Südwesten brennt aus

Kostenfrei bis 14:00 Uhr lesen

Cospudener See und Co

Die Sommer- und Feriensaison ist für die Unternehmen an den Seen um Leipzig die wichtigste Zeit des Jahres – viele Unterkünfte sind auch in diesem Jahr gut ausgelastet. Doch in der Branche blickt man besorgt in die Zukunft. Ein Unternehmer spricht gar von einem „Drama“.