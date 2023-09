Gartenlaube in Leipzig-Seehausen geht in Flammen auf

Leipzig. In Leipzig-Seehausen ist am Freitagabend eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Gegen 18.30 Uhr war die Feuerwehr vor Ort, um das brennende Gebäude auf dem Gelände des Kleingartenvereins Seehausen zu löschen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gebe es derzeit keine Hinweise auf eine Straftat. Möglicherweise könnte ein Unfall oder ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Die genaue Ursache sei jedoch unklar. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 15.000 Euro.

