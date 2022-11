﻿Das große Entlastungspaket – wer bekommt was?

Gas, Fernwärme, Strom, 49-Euro-Ticket, Wohngeld: Milliarden pumpen Bund und Länder in die Entlastung von privaten Verbrauchern und Wirtschaft. Welche Maßnahmen gelten wann und wer profitiert davon – hier ein Überblick.

Leipzig. Mit milliardenschweren Entlastungsprogrammen steuern Bund und Länder gegen die Energiekrise und die Rekord-Inflation an. Doch wer profitiert davon? Wie sehen die Maßnahmen im Detail aus? Wann greifen sie und was bringen sie konkret? Hier ein Überblick:

Erdgas- und Fernwärme-Preisdeckel für Privathaushalte

Im Dezember 2022 übernimmt der Staat die Abschlagszahlung der Privathaushalte für Erdgas und Fernwärme. Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihren Energieversorger direkt bezahlen, kommen ganz einfach in den Genuss der Leistung: Ihr Versorger wird ihnen im Dezember 2022 einfach keinen Abschlag vom Konto abbuchen.

Anders sieht es hingegen bei Mieterinnen und Mietern aus, deren Warmwasser- und Heizkosten Bestandteil der Wohnnebenkosten sind. Sie gehen entlastungsseitig erst einmal leer aus. Denn ihnen wird der im Dezember fällige Betrag lediglich gutgeschrieben und mit der nächsten Betriebskostenabrechnung verrechnet – das kann dann aber schon mal ein Jahr dauern.

Ab Februar 2023 kommt die richtige Preisbremse zum Zuge. Dann deckelt der Bund den Gaspreis für maximal 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs auf 12 Cent je Kilowattstunde. Wer beispielsweise von den Leipziger Stadtwerken den Grundversorgungstarif nutzt und derzeit 18,68 Cent pro Kilowattstunde zahlt oder beim Regionalversorger Mitgas einen der seit Spätsommer angebotenen Sonderverträge zu Konditionen von über 25 und mehr Cent pro Kilowattstunde unterschrieben hat (weil damals niemand wusste, wohin die Gaspreisrallye noch geht), zahlt dann ab Februar nur noch 12 Cent und kann sich über eine spürbare Reduzierung seines monatlichen Abschlags freuen – und das bis April 2024, solange gilt der Preisdeckel.

Diejenigen, die noch einen laufenden Altvertrag mit einem Gaspreis unter 12 Cent haben, profitieren von der Entlastung nicht.

Für Bezieher von Fernwärme wird ebenso bis 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs der Preis auf 9,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt.

Grundlage für Berechnung ist jeweils die Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für September zugrunde gelegt wurde.

Mit der Begrenzung auf 80 Prozent will die Regierung einen Anreiz zum Gassparen schaffen. Alles, was die Bürgerinnen und Bürger darüber hinaus verbrauchen, wird ihnen zum jeweiligen Marktpreis in Rechnung gestellt. Andererseits: Bereits über reduzierte Abschläge geleistete Entlastungsbeiträge müssen – wenn der Verbrauch unter 80 Prozent liegt – nicht zurückgezahlt werden.

Die Preisbremse gilt auch für Vereine.

Noch ungeklärt ist, wie mit den Zahlungen im Januar und den bereits seit September deutlich angehobenen Abschlagsforderungen einzelner Versorger an Verbraucherinnen und Verbrauchern verfahren wird.

Gaspreisdeckel für die Wirtschaft

Wie bei Privathaushalten deckelt der Bund ab Februar 2023 den Gaspreis auch für kleine und mittlere Unternehmen, deren Verbrauch unter 1,5 Gigawattstunden pro Jahr liegt. Sie zahlen damit bis April 2024 für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs ebenfalls nur noch 12 Cent pro Kilowattstunde.

In der Industrie wirkt die Gaspreisbremse bereits ab Januar 2023. Sie gilt dann ebenfalls bis April 2024 sowohl für die Wärmegewinnung in der Produktion als auch für die Nutzung von Gas als Rohstoff für die Produktion, etwa weiterer chemischer und nicht chemischer Güter. Den Industrieunternehmen werden dann für 70 Prozent ihres sogenannten historischen Verbrauchs netto 7 Cent pro Kilowattstunde Gas berechnet, dazu kommen noch Steuern. Bis zu einem Gegenwert des vergünstigten Gaspreises von zwei Millionen Euro je Unternehmen gelten dabei keinerlei Einschränkungen.

Strompreisdeckel

Auch beim Strompreis unterstützt der Bund die Privathaushalte und die Wirtschaft finanziell. Ab 1. Januar kostet der Strom für private Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für kleine und mittlere Unternehmen maximal 40 Cent pro Kilowattstunde. Die Reduzierung ist wie auch bei Gas und Fernwärme auf 80 Prozent des Vorjahresverbrauches begrenzt. Dies soll die Menschen zum Energiesparen anhalten. In Leipzig allerdings dürfte diese Entlastung vorerst kaum Wirkung entfalten. Die Stadtwerke Leipzig haben den Kilowattstundenpreis im Grundversorgungstarif zwar zum 1. November erhöht. Er liegt mit 24,94 Cent aber noch deutlich unter der Grenze, ab der der Strompreisdeckel greift.

Bei Industrieunternehmen wird der Strompreis für 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs auf 13 Cent begrenzt.

Finanziert werden sollen die Entlastungen im Strombereich durch eine befristete Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei der Stromerzeugung, bei Gas-, Öl- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien.

Härtefallregelungen

Geplant sind ferner Hilfsprogramme mit einem Volumen von 12 Milliarden Euro für diejenigen Bereiche, die trotz Strom- und Gaspreisbremse noch verbliebene hohe finanzielle Belastungen nicht selbst ausgleichen können. Acht Milliarden Euro davon sollen insbesondere für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen. Bis zu einer Milliarde Euro sind zudem für Kultureinrichtungen vorgesehen.

Weil die Preise für anderen Heizmittel wie Öl und Holzpellets ebenfalls stark gestiegen sind, sollen davon betroffene Mieter und Selbstnutzer von Wohneigentum ebenfalls über die Härtefallregelungen, deren Details Bund und Länder allerdings noch aushandeln müssen, aufgefangen werden.

Für kleine und mittlere Unternehmen, in denen Gas- und Strompreisbremsen allein die hohen Belastungen nicht abfedern können, werden über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds noch eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen, deren Abwicklung dann über die Länder erfolgt. Einen konkreten Umsetzungsvorschlag muss die Wirtschaftsministerkonferenz bis 1. Dezember vorlegen.

Wohngeldreform

Mieterinnen und Mieter, die keine sozialen Transferleistungen wie etwa Grundsicherung erhalten und die nicht in der Lage sind, die Belastungen durch höhere Heizkosten selbst zu stemmen, können mit Wohngeld, einem regelmäßigen Zuschuss zur Miete, rechnen. Bei selbst genutztem Eigentum wird das Wohngeld als sogenannter Lastenzuschuss ausgezahlt. Neben einer Erhöhung des Wohngeldes werden durch eine Anhebung der Einkommensgrenzen ab 1. Januar 2023 zugleich mehr Menschen wohngeldberechtigt sein als bislang. Derzeit sind es deutschlandweit 640.000 Haushalte, ab kommendem Jahr dann schätzungsweise zwei Millionen.

In Leipzig beziehen laut Sozialdezernat bislang 6350 Haushalte Wohngeld (Stand: Ende 2021) Darunter: 3195 Rentner, 1935 Arbeitnehmer, 510 Studenten und Lehrlinge, 300 Arbeitslose, 210 Selbstständige. Im Rathaus geht man davon aus, dass nach der Wohngeldreform in Leipzig 21.350 Haushalte die Zuwendung bekommen könnten. 2021 lag das durchschnittliche Wohngeld in Leipzig bei 162 Euro, ab 2023 könnten es auf monatlich 334 Euro steigen. Bund und Länder finanzieren es jeweils zur Hälfte.

49-Euro-„Deutschlandticket“

Nach dem Modell des in diesem Jahr in drei Sommermonaten erprobten 9-Euro-Tickets einigten sich Bund und Länder auf die Einführung eines dauerhaften digitalen, deutschlandweit gültigen Monatstickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es wird ebenfalls monatlich kündbar sein und zum Preis von 49 Euro starten. Die Einführung soll „schnellstmöglich“ im Jahr 2023 erfolgen, bestenfalls schon im Januar.

Diese Entlastung werden vor allem Besitzer von Monatskarten für Bus, Straßenbahn und S-Bahn deutlich spüren. Für die Stadt Leipzig kostet eine monatlich kündbare Monatskarte derzeit 86,90 Euro, selbst die billigste vollwertige Monatskarte im Abonnement belastet das Haushaltsbudget noch mit 60,90 Euro.

Ob sich die von der Hoffnung der Politik erfüllt, mit dem "Deutschlandticket" vor allem mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf den ÖPNV zu bewegen, bleibt allerdings abzuwarten. Für viele Menschen am Stadtrand von Leipzig und vor allem im ländlichen Raum wird das verbilligte Ticket angesichts schwacher ÖPNV-Anbindung keine Alternative zum Auto sein.

Steuererleichterungen

Mit dem Inflationsausgleichsgesetz, so versprechen es Bund und Länder, werden die Folgen der kalten Progression bei der Einkommenssteuer ausgeglichen. Davon würden 48 Millionen Menschen profitieren: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, Selbstständige sowie Unternehmerinnen und Unternehmer. Vorgesehen sind eine Anhebung des Grundfreibetrags, der Tarifeckwerte, des Unterhaltshöchstbetrag, des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages. Das Kindergeld wird zum 1. Januar 2023 beispielsweise um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind angehoben.

Energiegeld, Heizkostenzuschuss Kinderzuschlag: Diese Entlastungen wirken teilweise schon

Die Mehrwertsteuer auf Energie wurde bereits ab Oktober 2022 von 19 auf 7 Prozent gesenkt.

Eine zu versteuernde Energiepauschale in Höhe von 300 Euro bekamen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im September ausgezahlt. Rentnerinnen und Rentner bekommen die Pauschale zum 1. Dezember 2022. Arbeitende Rentnerinnen und Rentner, die das Energiegeld schon im September erhielten, bekommen es übrigens noch mal – laut Bundessozialministerium ist die Doppelzahlung zulässig. Auch für Studierende ist eine Einmalzahlung von 200 Euro bereits beschlossen.

Der Kinderzuschlag für Familien mit besonders niedrigen Einkommen wurde zum 1. Juli 2022 auf 229 Euro monatlich je Kind erhöht, und steigt zum 1. Januar 2023 nochmals und zwar auf 250 Euro. Das gilt bis zur Einführung der Kindergrundsicherung.

Bezieher von Wohngeld erhalten einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Monate September bis Dezember 2022. Der Bundesrat hat das entsprechende Gesetz am 28. Oktober gebilligt. 415 Euro gibt es demnach für einen 1-Personen-Haushalt, 540 Euro für zwei Personen und für jede weitere Person noch mal 100 Euro. Wie die Stadt Leipzig auf LVZ-Anfrage mitteilte, nähmen Programmierer derzeit die erforderlichen Anpassungen an der EDV-Software der Wohngeldbehörden vor. Die Auszahlung erfolge dann automatisch, ohne einen gesonderten Antrag, voraussichtlich im ersten Quartal 2023.

Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihren Beschäftigten einen Inflationsausgleich bis zu 3000 Euro steuer- und abgabenfrei auszureichen.

Und schließlich wurde die zum 1. Januar 2023 geplante CO2-Erhöhung um fünf Euro pro Tonne im Brennstoffemissionshandel ausgesetzt und um ein Jahr auf 2024 verschoben.