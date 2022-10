Überraschende Entlastung für Tausende Mitgas-Kunden auch im Raum Leipzig: Der Regionalversorger bestätigte gegenüber der LVZ, dass er die deutliche Verringerung der Mehrwertsteuer nach einem Stichtagsmodell weitergibt. Die Einsparung von 12 Prozent gilt dadurch unter Umständen schon seit 2021.

Leipzig. Bei den Gaspreisen in Deutschland gab es in den vergangenen Monaten nicht nur beängstigende Rekorde, sondern auch einige überraschende Wendungen. Nun kommt eine weitere dazu, die sich aus der Senkung der Mehrwertsteuer für den Bezug von Gas und Fernwärme ergibt. Diese hatte der Bundestag bekanntlich am 7. Oktober 2022 beschlossen. Viele Kunden des mitteldeutschen Regionalversorgers Mitgas können davon vorerst besonders profitieren. Denn das Unternehmen wendet bei der Umsetzung ein Stichtagsmodell an, bestätigte Sprecher Carsten Ziegler gegenüber der LVZ.

Steuersenkung gilt schon seit 1. Oktober 2022