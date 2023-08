Die Gas-Preise sind um bis zu 30 Prozent gestiegen – wegen möglichen Streiks in Australien. Diesen Anstieg bekommen auch die Leipziger Stadtwerke zu spüren, die Gas für die nächste Kälteperiode ordern.

Leipzig. Der Gaspreis ist in der vergangenen Woche wieder sprunghaft angestiegen – zeitweise um mehr als 30 Prozent auf über 40 Euro pro Megawattstunde. Die Gründe dafür liegen in Australien. Dort bahnt sich ein Arbeitskampf in einigen Fabriken an, in denen aus Erdgas flüssiges LNG hergestellt und dann exportiert wird. In Deutschland beruhigen die Gasspeicher-Betreiber ihre Kunden. Doch Leipzigs Stadtwerke-Geschäftsführer Karsten Rogall ist dennoch vorsichtig mit Blick auf die kalte Jahreszeit.