﻿Gaspreisbremse kommt eher – die Auswirkungen für Leipzig

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung. Die Bundesregierung will auf die Gas- und Fernwärmepreisbremsen bereits ab Januar 2023 setzen.

Leipzig. Wenn es sich die Bundesregierung nicht doch noch mal anders überlegt, sollen die Preisbremsen für Gas und Fernwärme nun schon ab dem 1. Januar 2023 greifen und Millionen Haushalte entlasten. Verschiedene Medien berichteten am Dienstag über einen 96-seitigen Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), in dem es auch um die Strompreisbremse gehe. Letztere sollte bekanntlich ohnehin ab dem Jahreswechsel gelten. Hingegen waren für Gas und Fernwärme zunächst der 1. März 2023 und dann der 1. Februar 2023 im Gespräch. Nun wird es wahrscheinlich bereits der 1. Januar 2023.

Allerdings bleibt es wohl dabei, dass die Preisdeckel für Gas und Fernwärme erst zum 1. März 2023 eingeführt werden. Die Kundinnen und Kunden sollen dann „rückwirkend“ in gleichem Umfang auch für die Monate Januar und Februar entlastet werden. So steht es nun im Gesetzentwurf.

Selbstzahler können Überweisung einmalig aussetzen

An dieser Stelle muss kurz erklärt werden, warum der Bund bei Gas und Fernwärme erst später deckeln wollte. Dort hatten die Versorger signalisiert, sie könnten die komplizierten Berechnungen (gedeckelt werden jeweils nur 80 Prozent einer früheren Verbrauchsmenge des Kunden) erst zum 1. März 2023 in ihre Systeme einpflegen. Deshalb wurde für die „Winterlücke“ bis zum März noch die sogenannte Dezember-Soforthilfe erdacht und bereits als Gesetz beschlossen. Demnach wird der Bund im Dezember 2022 für alle Haushalte und andere Kleinverbraucher in etwa einen Monatsabschlag der Gas- und Fernwärmekosten bezahlen.

Konkret setzen die Stadtwerke Leipzig und der Regionalversorger Mitgas dies so um, dass sie im Dezember 2022 keinen Monatsabschlag von den Konten ihrer Kunden abbuchen. Selbstzahler können die Überweisung dann einmalig aussetzen. Der genaue Erstattungsbetrag des Bundes liegt aber meist etwas höher als die Dezember-Abschläge im Raum Leipzig. Eine eventuelle Differenz werde den Kunden dann später mit der nächsten Jahresabrechnung gutgeschrieben oder abgezogen, heißt es.

Stadtwerke bitten um Geduld

Beide Unternehmen haben bereits mitgeteilt, wie stark sie ihre Energiepreise zum 1. Januar 2023 anheben werden. Zum Beispiel hat ein Zwei-Personen-Haushalt in der Grundversorgung der Stadtwerke (Jahresverbrauch 1800 Kilowattstunden) derzeit 50 Euro Stromkosten im Monat, ab Januar wären es 92 Euro – mit der Strompreisbremse hingegen 78 Euro. Ob die Stadtwerke in diesem Beispiel den monatlichen Abschlag ab Januar auf 92 Euro anheben, ist noch nicht entschieden. Im Moment warte das kommunale Unternehmen ab, was am Ende in dem neuen Bremsengesetz des Bundes wirklich Rechtskraft erlangt, so Sprecher Frank Viereckl. „Wir können unsere Kunden da leider nur um etwas Geduld bitten“, sagt er. „In jedem Fall werden wir alle Vorteile aus dem neuen Gesetz vollständig und schnellstmöglich an sie weiterreichen.“

Das beteuert auch Mitgas-Sprecherin Cornelia Sommerfeld. Klar sei, dass die Abschlagspläne beim Gas zum 1. Januar 2023 automatisch an die dann gültigen, höheren Gaspreise angepasst werden. Bezüglich der noch nicht rechtskräftigen Bremsen arbeite der Versorger aber schon an Umsetzungsszenarien. „Aktuell ist eine monatliche Entlastung der Kunden wahrscheinlich – der Abschlag würde entsprechend der Preisbremse angepasst“, erläutert sie. „Sollte im endgültigen Gesetz die Preisbremse schon zum 1. Januar 2023 gelten, erhalten die Kunden natürlich auch für Januar und Februar die entsprechende Entlastung. Jedoch steht noch nicht fest, ob dies mit dem März-Abschlag oder erst auf der Jahresabrechnung umsetzbar sein wird.“

