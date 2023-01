﻿Im Leipziger Café Tamche gibt es Einblicke in die uigurische Küche

Im Café Tamche geben Saiyare Aitamu und Christian Link Einblicke in die uigurische Küche. Der Trip ins Leipziger Waldstraßenviertel gerät zum kulinarischen Ausflug der besonderen Art.

Leipzig. "Auch ein kleiner Tropfen wird zum großen Fluss." Wer ein Café in Anlehnung an dieses uigurische Sprichwort benennt, hat nach einem hoffungsvollen Start sicher viel vor. Zu erfahren ist das von Saiyare Aitamu und Christian Link. Das Paar hat im Waldstraßenviertel das Café Tamche eröffnet. Die gebürtige Uigurin aus der Stadt Turpan im autonomen Gebiet Xinjiang im Nordwesten Chinas kam vor sechs Jahren nach Leipzig, um hier ihr Studium der Sinologie fortzusetzen. Beide sind Seiteneinsteiger in der Gastronomie. Obwohl sie neu eröffnet haben, agieren sie wie ein lang eingespieltes Team. Er im Service, sie in der Küche. Das Haus gehört Freunden, und als die Alte Zuckerfabrik in den Räumen hier auszog, beschloss man, gemeinsam eine GmbH zu gründen. Nach dem Motto "Lass' es uns einfach probieren" wechselten beide den Beruf. So die wesentlich längere Geschichte in Kurzform.