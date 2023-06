„Falco“ in Leipzig zum besten Restaurant Sachsens gekürt

Leipzig/München. Das Leipziger Restaurant „Falco“ ist vom Restaurantführer „Gault&Millau 2023/24“ zum besten Restaurant in Sachsen gekürt worden. Das Restaurant von Peter Maria Schnurr (53) erhielt vier von fünf möglichen Kochhauben in der am Montag in München vorgestellten neuen Ausgabe des Restaurantführers. Es ist die höchste Bewertung für ein Restaurant in Sachsen. Vier Kochmützen stehen beim Gault&Millau für prägende Küche, führend in Kreativität, Qualität und Zubereitung.

In Leipzig: Nur einmal vier von fünf Kochmützen

Drei Kochmützen wurden an das Leipziger Restaurant „Stadtpfeiffer“ sowie an das für seine regionale Weinselektion bekannte Restaurant „Juwel“ in Schirgiswalde-Kirschau (Landkreis Bautzen) verliehen. Drei Kochmützen stehen beim „Gault&Millau“ für höchste Kreativität und Qualität sowie bestmögliche Zubereitung.

Neu im Guide ist das Leipziger Gourmetrestaurant „Kuultivo“, in dem Klaus Schunack kocht. (Archivbild) © Quelle: Andre Kempner

Neu im Guide ist das Leipziger Gourmetrestaurant „Kuultivo“, das mit zwei Kochmützen ausgezeichnet wurde und dieses Jahr ebenfalls von Spezialisten des „Guide Michelin“ einen Stern erhielt. Die Küche von Küchenchef Klaus Schunack konzentriert sich nach eigenen Angaben - wann immer möglich - auf lokale Produzenten sowie nachhaltige Erzeugnisse.

Kochmützen statt Sterne oder Noten

Auch das Radebeuler Restaurant „Atelier Sanssouci“, das Leipziger Restaurant „Frieda“, das Restaurant „St. Andreas“ in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis), das „C’est la vie“ in Leipzig sowie die Dresdner Restaurants „Caroussel Nouvelle“, „Elements“ und „Genuss-Atelier“ erhielten zwei Kochmützen. Die Kritiker bescheinigten den Restaurants somit einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität.

Die Dresdner Einrichtungen „Weinkulturbar“ und „Weinzentrale“ wurden zusammen mit 21 weiteren sächsischen Restaurants von den Kritikern mit einer Kochmütze als sehr empfehlenswert bewertet.

Robin Pietsch in Sachsen-Anhalt prämiert

In Sachsen-Anhalt räumte Küchenchef Robin Pietsch aus Wernigerode mit seinen Häusern ab: Mit dem „Pietsch“ erhielt er drei von fünf möglichen Kochhauben. Das „Zeitwerk“ wurde neu mit zwei Kochmützen ausgezeichnet. Die Kritiker bescheinigten ihm somit einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität.

Außerdem bekam das Restaurant „Speiseberg“ in Halle zwei der begehrten Kochmützen, jeweils eine ging an das „1699“ in Tangermünde und den „Gasthof Zufriedenheit“ in Naumburg.

Auch Thüringen hat gute Adressen

Das „Clara“ im Kaisersaal in Erfurt ist weiterhin das beste Restaurant in Thüringen. Es erhielt als einziges im Freistaat drei Kochmützen als Bewertung. Als gute Adressen zum Essen bewertete der Restaurantführer in Thüringen auch die Restaurants „Bachstelze“ in Erfurt-Bischleben, „Estima by Catalana“ in der Erfurter Altstadt sowie das „Scala“ in Jena. Diese drei Restaurants wurden von den Testern mit jeweils zwei schwarzen Kochmützen bewertet. Jeweils zwei rote Kochmützen erhielten das „Bjoernsox“ in Dermbach und das „Masters“ in Blankenhain.

Das Restaurant „Clara“ im Kaisersaal in Erfurt ist laut Gault&Millau Thüringens bestes Restaurant. © Quelle: Martin Schutt/dpa

Länger ist die Liste der Restaurants in Thüringen, die mit einer Kochmütze bewertet wurden. Diese Einstufung im neuen Restaurantführer erhielten unter anderem das „PHÔ CÔ“ und das „Anna“ in Weimar, die „Feine Speiseschenke“ in Nordhausen und die „Turmschänke“ in Eisenach.

Insgesamt umfasst der „Gault&Millau 2023/24“ 1000 Empfehlungen quer durch die Republik auf rund 900 Seiten.

