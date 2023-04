Gebühr für die Notaufnahme? Der Sonntag in Leipzig

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung will von Patienten unter bestimmten Bedingungen eine Gebühr kassieren, wenn sie in die Notaufnahme gehen. Von Leipziger Ärzten kommen dazu gegensätzliche Meinungen.

ob Uniklinikum, Klinikum St. Georg, Parkklinikum oder Diakonissen- und Elisabeth-Krankenhaus: Auch in Leipzig sind die Notaufnahmen immer gut frequentiert. Da ist es egal, ob Patienten oder Patientinnen mitten in der Nacht oder an einem Feiertag in diese medizinischen Einrichtungen eingeliefert werden. Doch natürlich gibt es auch in der Messestadt Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen, obwohl sie nur eine vergleichsweise geringe Erkrankung haben. Droht diesen Patienten künftig eine Gebühr, die sie für den (unberechtigten) Besuch einer Notaufnahme zu bezahlen haben? Ja, wenn es nach Andreas Gassen geht, dem Chef der Bundesvereinigung der Kassenärzte geht. Sein Vorstoß hat bundesweit für viel Furore gesorgt. Auch in Leipzig und Sachsen wird darüber kontrovers diskutiert, wie Reporter Björn Meine recherchiert hat.

„Der überwiegende Teil der Bevölkerung macht alles richtig", sagte Robert Stöhr, Leiter der Notaufnahme am Leipziger Diakonissenkrankenhaus. © Quelle: André Kempner





So plädiert etwa Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, für die Gebühr. „Das Erziehungsmittel für einen Erwachsenen ist Geld. Appelle nützen nichts“, sagte der Hausarzt aus Wurzen. Auch Thomas Lipp, Chef des Sächsischen Hartmannbundes, hält den Vorschlag für sinnvoll. „Denn die falsche Inanspruchnahme des Notdienstes bezahlen ja alle Bürger über ihre Beiträge“, sagt der Leipziger Hausarzt. Dagegen sieht Robert Stöhr, Notaufnahme-Chef am Diakonissenkrankenhaus, das Vorhaben kritisch. In der Vergangenheit seien die Ambulanzen auch wegen überlasteter Hausärzte stark frequentiert gewesen , macht er klar. Er wisse natürlich auch, dass es Patienten gebe, die nicht in eine Notaufnahme gehören. Grundsätzlich hält er sich aber der Grundsatz: „Wer sich selbst als Notfall sieht, der ist auch ein Notfall.“





Bild des Tages





Klassisches Schmuddelwetter: Das Alte Rathaus in Leipzig spiegelte sich am Sonntag in einer großen Pfütze auf dem Markt. Trübes Wetter mit viel Regen bestimmte dieses Aprilwochenende in Sachsen, auch Leipzig machte da keine Ausnahme. Foto: Hendrik Schmidt/dpa © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa





Sachsen und die Cannabis-Frage: Die geplante Cannabis-Legalisierung spaltet Sachsens Politik. Dabei wachsen die feinsten Blüten derzeitig ausgerechnet im Landkreis Meißen. Reporter Josa Mania-Schlegel hat in der Region recherchiert und für seine Die geplante Cannabis-Legalisierung spaltet Sachsens Politik. Dabei wachsen die feinsten Blüten derzeitig ausgerechnet im Landkreis Meißen. Reporter Josa Mania-Schlegel hat in der Region recherchiert und für seine Reportage auch mit Kritikern aus CDU-Kreisen gesprochen.

Feiertag für Planespotter: Am Dienstag wird der erste reaktivierte Großraumflieger Airbus A380 erneut zu Trainingsflügen am Flughafen Leipzig/Halle erwartet. Martin Pelzl hat alle Details sowie die besten Plätze für Planespotter (Flugzeug-Paparazzi) i Am Dienstag wird der erste reaktivierte Großraumflieger Airbus A380 erneut zu Trainingsflügen am Flughafen Leipzig/Halle erwartet. Martin Pelzl hat alle Details sowie die besten Plätze für Planespotter (Flugzeug-Paparazzi) i n einem Frage-Antwort-Stück zusammengefasst.

Leipziger Buchmesse: Viele Autoren und Autorinnen schauen in diesem Frühjahr zurück auf ihre Jugendjahre: in Ost, in West und irgendwo dazwischen. Viele Autoren und Autorinnen schauen in diesem Frühjahr zurück auf ihre Jugendjahre: in Ost, in West und irgendwo dazwischen. Literatur-Redakteurin Janina Fleischer stellt fünf der neuen Bücher vor.





Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Quartalsbericht: Das Rathaus präsentiert aktuelle Zahlen von in der Stadt lebenden ukrainischen Menschen. Zum Jahresende wohnten knapp 11 700 Ukrainerinnen und Ukrainer in Leipzig.

Programmvorstellung: „Leipzig zeigt Courage“ findet am 30. April zum 26. Mal statt. Die Veranstalter stellen die Details des Konzerts vor.





