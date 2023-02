﻿Im Leipziger „Gedrénks“ gibt es Weine, Häppchen und Haltung

Das „Gedrénks“ in Leipzig-Lindenau versteht sich als politische Weinhandlung und wendet sich an Leute mit und ohne Weinkenntnisse. Inhaber Michael Trube war früher Politikberater gegen Rechtsextremismus. Die Speisen bereitet Tanja Kirmse zu, bekannt aus der Kochshow „The Taste“.

Leipzig. Niemand muss Weinkenner sein, der ins „Gedrénks“ in Leipzig-Lindenau kommt. In der Weinhandlung in der Odermannstraße 2 erhält die Kundin/der Kunde Empfehlungen, kann sich ein paar Flaschen mitnehmen und nach Hause gehen. Oder sie beziehungsweise er lässt sich nieder, trinkt ein Gläschen und stellt im Gespräch fest, dass dort spannende Leute am Werk sind – was sowohl für Inhaber Michael Trube (41) als auch Köchin Tanja Kirmse (36) gilt. Außerdem gehören zwei Hunde zum Team – Lenny und Lotte, beides schwarze Labradore.