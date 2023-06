Gefährliches Baden? Neuer Unfall an der Schladitzer Bucht

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

die einen springen abends in ihren Garten-Pool, andere genießen freie Tage im Freibad oder suchen die Erfrischung am Badesee: Ohne kühles Nass geht es kaum in diesen warmen bis heißen Sommertagen. Und doch ist ein Badeausflug nicht ungefährlich: Zwei Badeunfälle an der Schladitzer Bucht innerhalb der letzten vier Wochen lassen aufhorchen. Was ist los am Baggersee? Mein Kollege Bastian Fischer hat sich auf Ursachensuche begeben - hier seine Analyse.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG wirbt seit Jahr und Tag für das Einhalten bestimmter Baderegeln. Dazu gehört auch das allmähliche Abkühlen und der Verzicht auf Alkohol beim Baden. Doch die Lebensretter haben selbst mit Problemen zu kämpfen: Ihnen fehlt der Nachwuchs. Und so kommt es, das besonders an kleineren Stränden inzwischen die Aufsicht fehlt. Im Extremfall wird hier ein Schwimmer in Not also gar nicht mehr bemerkt. Mein Kollege Mathias Orbeck hat diesen Missstand aufgegriffen - und treffend kommentiert.

Trotzdem gilt: Wer sich an die Regeln hält und ein bisschen Vorsicht walten lässt, der sollte auch seinen ungetrübten Badespaß genießen können. Für Freibäder in und um Leipzig haben wir hier eine Auswahl zusammengestellt. Und wer abseits des Trubels am Abend in Ruhe seine Runde schwimmen will, der findet hier ein paar Tipps.

Bild des Tages

Sie beenden das Schuljahr und gehen auf Tour: Der Thomanerchor Leipzig eröffnet seine traditionelle Sommerreise am 27. Juni um 19 Uhr mit einem A-cappella-Konzert in der Thomaskirche Leipzig. Danach geht es unter anderem nach Altenburg und Zwickau. © Quelle: Wolfgang Sens

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Sachsens Feuerwehrverband erneut in Turbulenzen: Noch keine 100 Tage im Amt, hat der neue Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen Georg Seitz schon seinen Rücktritt angekündigt. Zu den Gründen zählt wohl auch ein falscher Dienstgrad. Noch keine 100 Tage im Amt, hat der neue Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen Georg Seitz schon seinen Rücktritt angekündigt. Zu den Gründen zählt wohl auch ein falscher Dienstgrad. Kristin Engel hat die erneuten Querelen im Verband recherchiert.

Wie weiter nach dem Dammbruch der AfD in Thüringen? Die AfD hat in Sonneberg mit dem Landratsposten erstmals ein kommunales Spitzenamt erobert. Für viele ist das eine Zäsur. Wie groß ist das Potenzial der Rechtspopulisten eigentlich? Die AfD hat in Sonneberg mit dem Landratsposten erstmals ein kommunales Spitzenamt erobert. Für viele ist das eine Zäsur. Wie groß ist das Potenzial der Rechtspopulisten eigentlich? Politikwissenschaftler Hans Vorländer spricht gar von einem möglichen „Triumphzug“ der AfD bei den Landtags- und Kommunalwahlen im nächsten Jahr.

Stadtrundfahrt per E-Rikscha: In Leipzig ist zukünftig eine kleine Rikscha-Flotte unterwegs. Mit den elektrischen Fahrzeugen können Gäste auf Stadttouren und Shuttlefahrten Leipzig erkunden. Wie funktioniert das genau? In Leipzig ist zukünftig eine kleine Rikscha-Flotte unterwegs. Mit den elektrischen Fahrzeugen können Gäste auf Stadttouren und Shuttlefahrten Leipzig erkunden. Wie funktioniert das genau? LVZ-Autorin Emma Schmidt hat nachgefragt.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Hohe Ehre des Bundespräsidentin für Schülerin aus Oschatz: In Leipzig im Zeitgeschichtlichen Forum wird am Dienstag die Gewinnerin des Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausgezeichnet. In Leipzig im Zeitgeschichtlichen Forum wird am Dienstag die Gewinnerin des Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Gesiegt hat eine 17-jährige Schülerin aus Oschatz mit ihren Recherchen und neuen Erkenntnissen zu einem Kriegsgefangenenlager in der Region.

Der Schatz vom Dachboden: Im Stadtmuseum öffnet am Mittwoch eine Ausstellung mit ganz besonderen Bildern des jüdischen Fotografen Abram Mittelmann. Bereits am Dienstag werden Details vorgestellt. Seine Aufnahmen auf Glasplatten zeigen bisher unveröffentlichten Ansichten der Stadt Leipzig aus dem 1920/30er Jahren.

Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Feierabend am ersten Arbeitstag in dieser Sommerwoche. Und genießen Sie - mit Umsicht aber auch mit Freude - die Gelegenheit zur Erfrischung: Im Pool, Freibad oder Ihrem Lieblingssee!

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ