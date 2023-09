Gefahr von Infektionen: Sachsenmilch ruft Frischmilch zurück

Veranstaltung im Felsenkeller

50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile erinnert Amanda Jara an die Ermordung ihres berühmten Vaters Victor Jara. 44 Schüsse brachten den Folksänger um. An diesem Freitag kommt die Tochter in den Leipziger Felsenkeller. Und gedenkt auch Tausender Opfer der Pinochet-Diktatur.