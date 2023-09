Gefahreneinsatz in Leipziger Schule: Kinder mit Atemwegsbeschwerden im Krankenhaus

Leipzig. In einer Leipziger Schule sind am Freitagmorgen mehrere Kinder durch eine bislang unbekannte Substanz verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der LVZ erklärte, waren die Einsatzkräfte um 8.42 Uhr zur Pestalozzi-Schule in Böhlitz-Ehrenberg gerufen worden, weil dort mutmaßlich ein Reizstoff versprüht worden war.

„Mehrere Kinder klagten in der Folge über Atemwegsbeschwerden. Einige wurden inzwischen ins Krankenhaus gebracht“, so die Behördensprecherin weiter. Die Zahl der Betroffenen könne aktuell noch nicht genannt werden, weil immer weitere hinzukämen. Von einem Dutzend bekannter Fälle war am Morgen die Rede.

Die Schule sei inzwischen evakuiert worden. Die Feuerwehr lüfte das Gebäude und suche nach dem Ursprung des Gefahrenguts.

Weitere Informationen folgen ...

LVZ