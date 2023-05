﻿Geflüchtet aus Afghanistan, Ukraine, Syrien: Diese jungen Menschen wollen in Leipzig studieren

Leipzig. Ein Buchstabe, eine Zahl – C1. Und egal, wen man hier fragt, darin liegt offenbar das Hauptproblem. Hunderte junge Menschen haben am Freitag in der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) bei einem Informationsnachmittag Erkundungen angestellt, wie sie in Leipzig mit einem Studium beginnen können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Leipziger Hochschulen und Berufsakademien, auch der Hochschule Merseburg, des Studentenwerks und der Initiative „Arbeiterkind.de“ erklärten ihnen, wie sie am besten all die Hürden in Angriff nehmen. „C1“ steht für die Sprachfertigkeit, die Studieninteressierte für die meisten Fächer nachweisen müssen, bevor es losgehen kann – C1 ist die letzte Stufe vor Muttersprachen-Niveau.

Samiullan Paiwand beispielsweise, der vor einem halben Jahr aus Afghanistan vor den Taliban floh, lernt momentan in einem A1-Anfängerkurs Deutsch. Der 34-Jährige hat bereits einen Master in Literatur absolviert und arbeitete bis zur Rückkehr der Taliban an die Macht in der Verwaltung der Hauptstadt Kabul. „Jetzt fange ich noch mal von Null an“, sagt er – und lacht herzlich dabei. Sein Plan: die deutsche Sprache lernen, seine bisherigen Zertifikate anerkennen lassen, schließlich eine Sozialwissenschaft studieren. Und danach? „Das sehe ich dann. So ist das immer bei mir.“ Wieder lacht er. Und wird doch ernst: „Nach Afghanistan zurückzukehren, wird für mich für viele Jahre nicht möglich sein“, stellt er klar.

Aus Afghanistan nach Leipzig geflüchtet: Samiullan Paiwand (34). © Quelle: Dirk Knofe

Die 16-jährige Kateryna und ihr 19 Jahre alter Freund Yehor sind schon etwas weiter auf dem Weg zum C1-Sprachnachweis. Vor gut einem Jahr flüchteten sie vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine, mittlerweile haben sie den A2-Sprachnachweis geschafft und beginnen bald mit einem B1-Kurs. Yehor interessiert sich für Zahntechnik. Wenn Kateryna ihren Schulabschluss geschafft hat, möchte sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) studieren. „Die Mappe – sie bereitet mir Kopfzerbrechen“, gibt sie zu. Nach und nach will sie Werke zusammenstellen, mit denen sie die Chance auf einen Studienplatz hat. Mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter ist sie in Markkleeberg untergekommen. „Wie ich mein Studium finanzieren soll, das weiß ich auch noch nicht“, seufzt sie.

Vor Russlands Angriff auf die Ukraine geflohen: Kateryna (16) und Yehor (19). © Quelle: Dirk Knofe

Neben dem Spracherwerb, so Jana Kuppardt, Leiterin der Sozialberatung des Leipziger Studentenwerks, „ist die Studienfinanzierung für viele ein großes Problem“. Geflüchtete, die asylberechtigt oder nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt sind, können zwar mit Aussicht auf Erfolg BAföG beantragen. Aber an den Regularien und Nachweisen scheitert schon mancher Muttersprachler. „Wir beraten auch über Möglichkeiten zum Jobben, über Kredite und Stipendien“, sagt Kuppardt.

Hunderte junge Menschen aus aller Welt haben sich am Freitag in der HTWK über Möglichkeiten informiert, in Leipzig und Umgebung mit einem Studium zu beginnen. © Quelle: Dirk Knofe

Die Initiative „Arbeiterkind.de“ bündelt Informationen über die Begabtenförderung. Die meisten den politischen Parteien nahestehenden Stiftungen unterstützen Geflüchtete bereits ab Studienbeginn, erläutert Daniela Keil. Allerdings nicht einfach so: Neben Sprachkenntnissen und dem Talent müssen Bewerberinnen und Bewerber die Werte der jeweiligen Stiftung teilen. Nur auf die Leistungen blicken hingegen die Hochschulen, wenn sie Deutschlandstipendien vergeben. Doch um an diese Förderung zu gelangen, muss man erst mal immatrikuliert sein.

Der 28-jährige Waleed hat in Syrien bereits sechs Semester Wirtschaftswissenschaften studiert. Seit einem Jahr lebt er in Deutschland, mal in Leipzig, dann auch mal – nicht ganz freiwillig – in Plauen, und versucht seither, seine bisherige Studienleistung anerkennen zu lassen. Bislang vergeblich. Gerade hat sein B1-Sprachkurs begonnen. Sein Ziel: Die Akzeptanz seiner Studienzertifikate zu erlangen, bevor er das C1-Niveau erreicht hat.

Zu Hause in Syrien wollen sie momentan nicht studieren: Mohammed (22) und Alaa (20). © Quelle: Dirk Knofe

Der 20 Jahre alte Alaa und der 22-jährige Mohammed sind hingegen mit einem „Visum zum Absolvieren einer Berufsausbildung“ aus Syrien nach Deutschland gereist. Dafür haben sie bereits in ihrer Heimatstadt Damaskus die B1-Sprachprüfung bestanden und zudem nachgewiesen, dass sie finanziell unabhängig sind. „Leipzig ist billiger als München“, sagt Mohammed. „Und die Menschen sind hier sehr nett“, fügt Alaa an. Das internationale Flair des Hochschullebens gefalle ihnen. Zuerst stehen Sprachkurse für die beiden im Stundenplan. Mit dem C1-Zertifikat in der Tasche soll es mit Informatik weitergehen. Mit vielen Buchstaben also – und noch mehr Zahlen.