﻿Ob Geflüchtete aus der Ukraine oder aus Syrien – es geht um Hilfsbereitschaft für alle

Noch immer wird nach Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine gesucht. Hinzu kommt die Herausforderung, weitere Geflüchtete aus anderen Ländern bei uns unterzubringen, auch in Leipzig und dem Umland. Das Problem zu meistern, ist nur eine Frage von Wohnraum, findet unser Kommentator Mark Daniel.

Auf die Ankunft der Flüchtlinge in Leipzig folgt die Wohnungssuche. Und die bleibt weiterhin schwierig.

Leipzig. Die Situation ist zum Alltag der Nachrichtenlage, aber auch der von Leipzig geworden. Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten aus ihrem Heimatland vor dem Krieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin nicht bereit ist zu beenden. Die mentale Abnutzung nach über einem Jahr ändert aber nichts daran, dass die Lage sich keineswegs entspannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch immer werden Wohnungen für Schutzsuchende benötigt. Viele in der Bevölkerung haben Erfahrungen als Gastgeber für Menschen aus der Ukraine gemacht und ihnen geholfen. Die meisten sind positiv, wenige negativ, höre ich aus meinem Umfeld.

Proteste gegen neue Unterkünfte

Parallel dazu gibt es eine weitere Herausforderung: die Aufnahme von Ankömmlingen aus anderen Kriegs- und Krisenländern wie Syrien oder Afghanistan. Da ist die Hilfsbereitschaft weniger ausgeprägt. In Leipzig-Stötteritz oder in Laußig protestiert man gegen neue Unterkünfte nahe der eigenen Haustür. Weil diese Fremden eine andere Religion und Kultur haben, eine andere Hautfarbe, oder weil sie überwiegend männlich sind, für manche also potenziell bedrohlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Als Anwohner gegenüber einer Gemeinschaftsunterkunft kann ich sagen: Ich habe noch von niemandem gehört, der einen Hauch von Konflikt mit den Neu-Leipzigern hatte. Wer aufgeschlossen ist, erlebt gar freundlichen Kontakt. Da geraten Vorurteile in Existenzgefahr.

Und zum Thema Pauschalisierung: Für uns lehnen wir doch auch ab, generell als Nazis angesehen zu werden, nur weil wir in Sachsen leben. Wie wäre es also mit (Hilfs-)Bereitschaft für neue Erfahrungen? Und zwar nicht nur mit Geflüchteten aus der Ukraine.