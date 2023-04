﻿Geflüchtete Ukrainer: Wohnungen werden auch in Leipzig weiter dringend gesucht

Die Suche nach Wohnungen für Geflüchtete in Leipzig bleibt schwierig, denn die Lage auf dem Markt ist unverändert angespannt. Wer Räume anbieten kann, kann sich einen Verein wenden.

Eine geflüchtete Ukrainerin sitzt mit ihrem Kind im Hauptbahnhof in Warschau. (Foto aus dem März 2022)

Leipzig. Die nach wie vor hohe Zuwanderung aus der Ukraine hält die Stadt Leipzig weiter in Atem. Ende Januar 2023 waren rund 10 100 Schutzsuchende aus der Ukraine im Melderegister der Kommune erfasst. „Noch immer ist die Suche und Anmietung von Wohnraum in Leipzig für Geflüchtete schwierig“, sagt Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst. Grund ist die anhaltend angespannte Situation am Wohnungsmarkt. Gegenüber dem Vorjahr gebe es keine Veränderung.

Gelegentlich kam es daher zu Verzögerungen bei der Sachbearbeitung im Sozialamt. Das sei neben dem Andrang im letzten Jahr auch der sich mehrfach ändernden Rechtslage geschuldet gewesen.

Wer Wohnraum für Geflüchtete anbieten möchte, kann sich für die direkte Vermietung an die Kontaktstelle Wohnen wenden. Der Verein wurde von der Stadt beauftragt, Schutzsuchende zu unterstützen. Weitere Informationen stehen auf der Seite www.kontaktstelle-wohnen.de. Die Stadt Leipzig selbst vergibt keinen Wohnraum an private Anbieter.

Da die Geflüchteten in der Regel noch Transferleistungen beziehen, müssen bei einer Vermietung die Vorgaben der Richtlinie Kosten der Unterkunft eingehalten werden. Die derzeit geltenden Regelungen finden sich auf der Seite static.leipzig.de.