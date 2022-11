﻿Annegret Schenkel ist das neue Superhirn in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“

Leipzig. Seit 17 Jahren ist Annegret Schenkel die reizende Assistentin an der Seite von Moderator und RB-Stadionsprecher Tim Thoelke in der Quizshow „Riskier dein Bier!“. Neuerdings steht sie in der Öffentlichkeit: Im Oktober gab die Leipzigerin ihren Einstand als Jägerin im ARD-Ratespiel „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes, bei dem ein Vierer-Rate-Team gegen einen Profi-Quizzer, den Jäger oder die Jägerin, antritt. LVZ.de hat die 43-Jährige zu ihrem ersten Interview eingeladen.

Vom Kneipenquiz in Schottland zum TV-Format in der ARD

Sie sei in die Quiz-Szene reingewachsen, sagt die studierte Germanistin und Soziologin ganz bescheiden. In der Familie habe die Mutter gern Kreuzworträtsel gelöst und der wissbegierige Vater knifflige Fragen stets gleich nachgeschlagen. „Er ist Wikipedia-Fan. Im Bücherregal meiner Eltern stehen 30 Brockhaus-Lexika“, erklärt die gebürtige Dresdnerin. Als sie Anfang der 2000er-Jahre in Schottland ein Jahr Kunstgeschichte studierte, saß sie am Abend mit ihren Kommilitonen oft im Pub, wo die Gäste hitzige Ratespiele austrugen.

„Riskier dein Bier“ mit Moderator Tim Thoelke

Wieder daheim in Leipzig, bastelte Tim Thoelke an einem Kneipenquiz-Konzept und holte Annegret Schenkel als seine „Anne Gilzer“ ins Boot. Das Live-Quiz lief zuerst im Club „Ilses Erika“ und wanderte 2011 in die Moritzbastei, wo die Kult-Show alle vier Wochen das Publikum begeistert. „Ich bin für die Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten zuständig und in Zweifelsfällen eine Art Super-Schiedsrichterin vor Ort“, erklärt die selbstständige Korrekturleserin für Belletristik. Es müsse nicht immer das Sachbuch sein, das neue Erkenntnisse bringt. „Auch aus Romanen lernt man etwas“, wirft sie ein.

Gefragt – Gejagt: Von der Kandidatin zur Jägerin

Auf der Jagd nach Fragen habe sie irgendwann „Feuer gefangen“, bekam Anfragen von Casting-Agenturen und stellte sich den Aufgaben. 2014 stand die Leipzigerin bei „Gefragt – Gejagt“ dem Jäger gegenüber. „Damals lief die Sendung noch im NDR. Ich bin mit 1400 Euro nach Hause gefahren“, so Schenkel. Sie habe gemerkt, dass sie locker vor der Kamera agieren konnte, und daraufhin weitere Shows in Augenschein genommen. Es folgten „Der Quiz-Champion“ im ZDF und das „Quizduell“ im Ersten, wo sie mit drei befreundeten Leipzigern 20 000 Euro abräumte. Dass sie auch als Telefon-Joker bei Günther Jauchs Sendung „Wer wird Millionär“ schon angefragt wurde, liegt auf der Hand. „Meine Bekannte war in der Show, saß aber leider nicht auf dem Stuhl“, erklärt die Frau, die nicht weiß, wie hoch ihr IQ ist. „Ich habe den Test noch nie gemacht, zumal sich die Fragen auch trainieren lassen und somit nicht unbedingt aussagekräftig sind“, erklärt der Quizprofi.

Einstand in der ARD vor Millionenpublikum

Am 6. Oktober feierte die Leipzigerin als Jägerin in der Geschichte der zehnjährigen Vorabend-Show „Gefragt – Gejagt“ ihr Debüt vor 2,45 Millionen Zuschauern. Wie hat sie diesen Job ergattert und wie bereitet sie sich auf ihren Auftritt vor? „Im Mai 2021 habe ich mich beim Casting in Hamburg vorgestellt, wo auch die Sendung produziert wird. Unter Realbedingungen wurde die Show mit Fake-Kandidaten nachgespielt“, erzählt Annegret Schenkel. Sie lese sehr viel, schaue täglich Nachrichten, gehe gerne ins Kino und auf Reisen, um Neues zu entdecken. In der Sendung sei es wichtig, absolut konzentriert zu bleiben. „Es geht um Sekunden. Wenn man mal danebenliegt, muss man sich sofort auf die nächste Frage fokussieren und weitermachen“, verrät sie.

Rot ist ihre Lieblingsfarbe: Korrekturleserin Annegret Schenkel aus Leipzig ist die neue Jägerin der ARD.Quizsendung "Gefragt – Gejagt". © Quelle: André Kempner

Quizsport in Sachsen

Seit acht Jahren mischt die junge Frau auch im regionalen Quizsport mit. Deutschlandweit zählt der Quizverein circa 1200 Mitglieder – ein Drittel davon sei weiblich. Schenkel wünsche sich, dass sich mehr Frauen trauen würden, in die Männerdomäne einzutauchen. Ihren nächsten Wettkampf bestreitet sie bei der 6. Mitteldeutschen Quizmeisterschaft am 13. November in Leipzig. „Ich trete im Doppel und im Team an. Mit beiden habe ich im Vorjahr den zweiten Platz belegt.“ Als Solistin kämpft sie im Einzel-Wettbewerb, wo sie 120 Fragen in 2 mal 40 Minuten in zehn Kategorien beantworten muss. Sie lasse sich nicht stressen, es sei wie eine Klausur in der Schule, so Schenkel.

Mit Europas besten Quizzern in Berlin

Eine große Herausforderung wartet am Wochenende in Berlin. Da findet die Europameisterschaft der Quizzer statt, bei der die Leipzigerin schon fünf Mal dabei war. „Die Veranstaltung in englischer Sprache hat ein unbeschreibliches Niveau mit den krassesten Dudes“, beschreibt sie die Meisterschaft, wo „Fragen vom anderen Stern“ gestellt werden. Für sie stehe der Spaß im Vordergrund und das Erlebnis, bei den Einzelfinalen, die auf einer Bühne zu erleben sind, einfach dabei zu sein.

Wer die Leipzigerin im Fernsehen erleben will, muss bis zum nächsten Jahr warten. Noch ist nicht bekannt, wann die neue Staffel von „Gefragt – Gejagt“ in der ARD läuft.