Ungerechte Ost-Gehälter und wilde Tiere in Leipzig - Das war der Samstag

Entschuldigen Sie die Indiskretion, aber wir müssen dringend mal übers Gehalt sprechen. Wenn es ab dem1. Juli zur Rentenangleichung Ost-West kommt, klafft trotzdem weiterhin eine erhebliche Lücke im Lohnniveau zwischen Ost und West. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das auch beim ostdeutschen Wirtschaftsforum am vergangenen Sonntag in Bad Saarowan kritisiert.

Wie das Statistische Bundesamt der LVZ mitteilte, beträgt der Bruttoverdienst in Westdeutschland im Schnitt 4218 Euro monatlich. Im Osten sind es hingegen 3379 Euro, in Sachsen 3510 Euro. Beim Vergleich des Lohnniveaus spiele auch eine Rolle, dass in Sachsen eher eine kleinteilige Wirtschaftsstruktur existiert. Konzernsitze und gut bezahlte Forschungs- und Entwicklungsbereiche seien in Sachsen im Vergleich zu westlichen Regionen weniger präsent, erklärt Steffen Reißig von der IG Metall Leipzig.

© Quelle: Statistisches Bundesamt/ Grafik: Matthias Puppe

Aber warum ist das so? Warum verdienen Arbeitnehmende in Ostdeutschland auch 33 nach der Wiedervereinigung immer noch erheblich weniger als Angestellte in Westdeutschland - für die gleiche Arbeit? Mein Kollege Andreas Dunte hat diese und weiterer Fragen an Joachim Ragnitz, Wissenschaftler am ifo-Institut in Dresden, gestellt. Im LVZ-Interview erklärt der Wirtschaftswissenschaftler außerdem, warum die Löhne im Osten steigen werden - und es dadurch zu Firmenpleiten kommen wird.

Sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, eigentlich mit Ihrem derzeitigen Gehalt zufrieden? Nehmen Sie hier an unserer Umfrage zum Thema Teil und lesen Sie als Dankeschön vier Wochen gratis LVZ digital. Wenn es Sie interessiert, was Menschen in Sachsen verdienen, empfehle ich Ihnen die folgenden LVZ-Recherchen:

Der Markt in Leipzig am 17. Juni 1953: Der Verkaufsstand der Sowjet-Zeitung „Tägliche Rundschau“ steht in Flammen. Aufständische hatten ihn im Zuge der Proteste angezündet. © Quelle: Anonym/AP

„Der 17. Juni ist dem Werteverlust zum Opfer gefallen“ – ein Leipziger Zeitzeuge im Gespräch mit seinem Enkel. Der Volksaufstand des 17. Juni 1953 gerät in Vergessenheit. Der Volksaufstand des 17. Juni 1953 gerät in Vergessenheit. Im Mehrgenerationengespräch mit einem Zeitzeugen und seinem Enkel kommt die Frage auf: Wie kann man den Geschehnissen angemessen gedenken?

endet das Bachfest in Leipzig , welches in diesem Jahr das Motto Abschlusskonzert wird Bachs Messe in h-Moll, BWV 232, zu hören sein. Das Konzert beginnt 18 Uhr in der Thomaskirche, Künstler sind: Aki Matsui (Sopran), Hana Blažíková (Sopran), Benno Schachtner (Altus), Makoto Sakurada (Tenor), Dominik Wörner (Bass), und das Bach Collegium Japan. Die Leitung hat Masaaki Suzuki. Am Sonntagabend, welches in diesem Jahr das Motto „Bach for Future“ trug. Vor 300 Jahre hatte Johann Sebastian Bach sein Amt als Leipziger Thomaskantor begonnen. Zumwird Bachs Messe in h-Moll, BWV 232, zu hören sein. Das Konzert beginnt 18 Uhr in der Thomaskirche, Künstler sind: Aki Matsui (Sopran), Hana Blažíková (Sopran), Benno Schachtner (Altus), Makoto Sakurada (Tenor), Dominik Wörner (Bass), und das Bach Collegium Japan. Die Leitung hat Masaaki Suzuki.

7. Sparkassen TriDay am Störmthaler See . Die Radstrecke führt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Sprints eine Runde um den Störmthaler See.

Flohmarkt am Scheibenholz in Leipzig. Von 10 bis 18 Uhr auf dem Rennbahnweg 2A. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, in Leipzig. Von 10 bis 18 Uhr auf dem Rennbahnweg 2A. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wann und wo in der Messestadt getrödelt werden kann.





