﻿GEMA-Streit um Leipzigs Weihnachtsmarkt: Amtsleiter sauer über „Gebührenerhöhung um 1100 Prozent“

Leipzig. Wer in Deutschland öffentlich Musik abspielen oder vortragen lässt, muss an die GEMA Gebühren bezahlen. Die Verwertungsgesellschaft vertritt im Sinne der Urheberrechtsgesetze bundesweit etwa 90.000 Musikerinnen und Musiker und nimmt im Jahr etwa eine Milliarde Euro ein. Auch bei Stadtfesten, auf denen Musik zu hören ist, müssen Abgaben geleistet werden. Beim Leipziger Weihnachtsmarkt hat sich die zu zahlende Summe im Vergleich zu früheren Ausgaben nun aber drastisch erhöht, heißt es aus dem Marktamt. Von Beträgen in fünfstelliger Höhe ist inzwischen die Rede.

„Die für 2022 neu berechnete GEMA-Gebühr übersteigt bei weitem die Honorare, die wir an die auftretenden Künstler gezahlt haben“, erklärte Marktamtsleiter Walter Ebert gegenüber der LVZ. Er stellt sich deshalb nun offen die Frage, ob künftig überhaupt noch Künstlerinnen und Künstler für Veranstaltungen in der City gebucht werden können. „Das kann nicht im Sinne der Kulturschaffenden und auch nicht im Sinne der GEMA sein“, so Ebert weiter.

Ebert: Neue Flächenberechnung erhöht Gebühren

Die Abrechnung der GEMA-Beiträge erfolgt in Tarifgruppen, je nachdem, um welche Art von Veranstaltung es sich handelt: ob mit oder ohne Eintritt, ob im Freien oder in geschlossenen Räumen, ob mit Live-Musik oder aus der Konserve. Für das Comeback des Leipziger Weihnachtsmarktes im Winter 2022 gilt der Tarif für Unterhaltungsmusik für Stadt- und Bürgerfeste – kurz Tarif U-ST. Laut Marktamt ist das Problem allerdings nicht der Tarif selbst: „Die Gebühren haben sich durch eine neue Flächenberechnung der GEMA um 1100 Prozent erhöht“, erklärt Ebert.

Bis 2019, als der Weihnachtsmarkt in Leipzig vor der Corona-Pandemie das letzte Mal stattfinden konnte, sei nur der Bereich um die Bühne und die Ausgänge als „beschallt“ bewertet worden. Dies habe etwa 200 Quadratmeter entsprochen, für die entsprechende Abgaben geleistet wurden. „Ab 2022 wird der gesamte Markt als Veranstaltungsfläche veranschlagt mit 7000 Quadratmetern“, ärgert sich Leipzigs Marktamtsleiter.

Auf ihrer Webseite bietet die GEMA ein Berechnungstool, mit dem jeder selbst ausrechnen kann, was im Zweifel zu zahlen wäre. Für nur einen Tag Stadtfest ähnlich zum Leipziger Adventstreiben macht der Unterschied zwischen 200 oder 7000 Quadratmetern mehr als 1300 Euro zusätzlich aus. Hochgerechnet auf 31 Tage, an denen der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr geöffnet hatte, müssten theoretisch um die 50.000 Euro zusätzlich bezahlt werden.

GEMA: Tarif seit 2011 – Zugeständnisse in der Vergangenheit

Nadine Remus arbeitet für die GEMA in München. Sie will auf den konkreten Fall in Leipzig aus Datenschutzgründen nicht eingehen. Allerdings gebe es die auch in der Messestadt angewandte Regelung schon deutlich länger als nur ein Jahr. „Die Einführung des Vergütungssatzes U-ST erfolgte im Jahr 2011 aufgrund einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Lizenzierung von Veranstaltungen im Freien“, so Remus gegenüber der LVZ. Im Modell sei festgelegt, dass bei Stadtfesten eine Fläche vom ersten bis zum letzten Stand sowie von Häuserwand zu Häuserwand – einschließlich von Gehwegen, Plätzen und Fluchtwegen – zu berücksichtigen ist.

„Die Prämisse der GEMA ist es, öffentliche Musiknutzung und damit Musikwiedergaben fair zu lizenzieren. Das betrifft auch die Weihnachtsmärkte“, so Remus weiter. In der Vergangenheit seien gerade in diesem Bereich „teilweise große Zugeständnisse den Veranstaltern gegenüber gemacht“ worden. Die Urheberinnen und Urheber der auf den Festen abgespielten Musik müssten allerdings auch fair und angemessen vergütet werden. Deshalb nun wohl die umfassendere Berechnung.

Leipzigs Marktamt hofft auf gesamtdeutsche Lösung

Leipzigs Marktamtsleiter will die Mehrkosten zumindest nicht einfach hinnehmen und hofft auf eine kollektive Lösung für alle Betroffenen im Bundesgebiet. „Dagegen regt sich bereits Widerstand im Städtetag, um eine Gesamtlösung für die Mitgliedskommunen bei der GEMA zu erreichen“, so Ebert.

Vor zwei Jahren sorgte bereits ein Streitfall mit der GEMA aus Leipzig bundesweit für Aufsehen. Die Verwertungsgesellschaft hatte einen Musiker aus der Messestadt verklagt, der laut eigener Angaben mit Freunden auf der Sachsenbrücke gespielt hatte. Weil dieser das gemeinsame „Jammen“ vorher im Netz angekündigt hatte und auf dem beliebten Szene-Hotspot wohl auch Menschen zugehört hatten, die er nicht persönlich kannte, entschied das Leipziger Gericht am Ende für die GEMA. Der Musiker musste gut 600 Euro nachzahlen.