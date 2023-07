Gender-Verbot an Sachsens Schulen: Das denkt die LVZ-Leserschaft

Leipzig. Nachdem das sächsische Kultusministerium per Erlass das Gendern an Schulen verboten hat, ist die Debatte aufgeheizt. Das Ministerium hatte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, das Gendern zu unterlassen. Im Erlass heißt es: „In der eigenen schriftlichen Kommunikation von Schulen und Schulaufsichtsbehörden ist stets dem amtlichen Regelwerk des Rats für deutsche Rechtschreibung zu folgen.“ Dadurch dürfen Schreibweisen wie Doppelpunkte im Wortinneren, das Binnen-„I“ und das Gendersternchen nicht mehr genutzt werden.

Schon vor zwei Jahren hatte es eine Handlungsempfehlung gegeben. Die Verpflichtung von Kooperationspartnern und -partnerinnen sowie das Mittel eines Erlasses sind allerdings neu. Die Reaktionen von Landesschülerrat und der Konferenz der Sächsischen Studierendenschaften (KSS) sind kritisch bis ablehnend. Die KSS befürchtet, dass Lehramtsstudierende wegen des Verbots nicht in Sachsen unterrichten wollen und stattdessen in andere Bundesländer abwandern werden. Dadurch könnte der Lehrermangel in Sachsen weiter verschärft werden.

Was halten die LVZ-Leserinnen und Leser auf Facebook von der Entscheidung?

Unter dem Artikel „Gendersternchen an Schulen? Rat für Deutsche Rechtschreibung will sich neu beraten“ äußert sich Nutzerin Gabriele Schoodt deutlich. „Die Gendersprache ist einfach furchtbar und macht die Rechtschreibung viel schwerer. Diese Sprache hat auch nichts mehr mit der deutschen Sprache zu tun. Wir sollten schon bei unserer Sprache bleiben.[...].“ Peter Hermanns hingegen argumentiert mit der historischen Veränderung von Sprache. „Wenn man immer so gehandelt hätte [...], würden wir heute noch sprechen wie zu Goethes Zeiten.“ Dabei sei aber wichtig, die Sprache in der Schule so zu lehren, wie es der Rat für deutsche Rechtschreibung festgelegt hat. „Was man daraus macht, ist dann wieder jedermanns eigene Sache“, schließt Peter Hermanns.

Genderverbot an sächsischen Schulen: Rücken andere Probleme in den Hintergrund?

Conny Häntzschel dagegen verknüpft die Debatte mit großen politischen Forderungen: „Auskömmliche Renten statt Binnen-I, bezahlbare Wohnungen statt Sternchen, Kindergartenplätze statt sprachlichem Schluckauf.“

Auch unter dem LVZ-Artikel „Gender-Verbot an Sachsens Schulen: Studierende befürchten Abwanderung von jungen Lehrkräften“ kommentierten einige Leserinnen und Leser auf Facebook. Einige fürchten, dass andere Probleme dadurch in den Hintergrund rücken, wie Dany Liebscher: „Anstatt sich mit den wichtigen Problemen beim Thema Schule zu beschäftigen, geht es ums Gendern oder Nichtgendern und hier wird fleißig geklatscht. Marode Schulen, fehlende Lehrkräfte, veraltete Lehrpläne – egal, Hauptsache es wird nicht gegendert. Sachsen hat Prioritäten gesetzt.“

Jeffrey Görcke sieht gar eine besorgniserregende Entwicklung. „Ich bin ja gespannt, was dann das nächste ,große Thema‘ wird. Eventuell auch den Sexualkundeunterricht und Aufklärung beschneiden, bzw. abschaffen/kriminalisieren wie in Polen? Damit Kinder und Jugendliche doof und gefügig bleiben sollen? Wir bewegen uns deutlich wieder in Richtung von Zeiten, die Deutschland kaputtgemacht hatte. Mit Hass, Hetze, Intoleranz und Demokratiefeindlichkeit.“

