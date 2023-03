Beschäftigte der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben an diesem Freitag erneut den Nahverkehr in der Messestadt zum Erliegen gebracht. Am Freitagmorgen wurden alle LVB-Linen bestreikt. Die Beschäftigten wollen bessere Löhne im gesamten Öffentlichen Dienst und eine schnellere Verkehrswende in Sachsen.