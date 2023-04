﻿Erster Abi-Streich in der Geschichte der Gerda-Taro-Schule in Leipzig

Newsletter „Leipzig Update“

Der Donnerstag in Leipzig: Was feiern wir eigentlich zu Ostern?

Ostern zählt zu den wichtigsten Festen im Christentum und wird in vielen christlich geprägten Kulturkreisen als traditionelles Familienfest gefeiert. Von Karfreitag bis Ostermontag erinnern die Menschen zu Ostern an die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Für andere sind es die Feiertage, an denen man vielleicht den Frühling zum ersten Mal im Jahr richtig genießen kann.