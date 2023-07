Eine Leipziger Mutter soll ihre beiden Töchter über Jahre hinweg schwer misshandelt haben. Laut Staatsanwaltschaft wurden die Kinder geschlagen, gewürgt und nackt ausgesperrt. Zum Prozessauftakt am Mittwoch hat die Angeklagte alles abgestritten.

Leipzig. Sie wurden geschlagen, gewürgt und nackt ausgesperrt. Wenn es stimmt, was die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage auflistet, dann hat eine Leipzigerin ihre beiden Töchter über Jahre hinweg schwer misshandelt. Und das, obwohl das Jugendamt frühzeitig bei der Familie im Leipziger Plattenbaugebiet Grünau-Nord intervenierte. In dem Prozess am Amtsgericht geht es seit Mittwoch um Verletzung der Fürsorgepflicht und vorsätzliche Körperverletzung in fünf Fällen.