﻿Geringer Zuspruch bei „Ami go home“ in Leipzig – Demo nach Blockade abgebrochen

Blick auf dem Simsonplatz zum Auftakt der „Ami go home“-Demo am Samstag in Leipzig.

Eigentlich wollte das rechtsextreme Compact Magazin am Samstag mit 15.000 Menschen in Nähe des US-Konsulats in Leipzig demonstrieren. Es kamen kaum 1000 Gleichgesinnte und ihre Demo durch die Stadt wurde schon nach wenigen Metern durch den Gegenprotest gestoppt.

