﻿Gerüste fallen: Leipziger Unite-Beschäftigte können bald in ihre neuen Büros

Das neue Bürogebäude am Johannisplatz in Leipzig nimmt Gestalt an. Nach und nach fallen die Gerüste. Die Mitarbeiter des Internethändlers Unite können noch in diesem Jahr ihr neues Hauptquartier beziehen.

Leipzig. Nach und nach fallen die Gerüste am neuen Bürogebäude für den Leipziger Internethändler Unite. „Es geht voran“, sagt Sprecherin Katrin Dippe. Der Innenausbau laufe auf Hochtouren.

Unite ist Mieter des siebenstöckigen Gebäudes mit einer Gesamtfläche von 14.800 Quadratmetern. Bauherr ist die OFB Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main.

Die Unite-Beschäftigten werden moderne Büroräume vorfinden. In der Tiefgarage werde es Lademöglichkeiten für Autos und Fahrräder geben. Der Einzug sei für das zweite Quartal dieses Jahres geplant. Dann sollen die Leipziger Beschäftigten von den bisherigen Standorten am Neumarkt 9 und am Neumarkt 20 an den Johannisplatz ziehen. „Und natürlich ist das neue Headquarter auch Heimat für alle Unite-Mitarbeitenden an den übrigen Standorten in Deutschland, Europa und der Welt.“

Über 26 Millionen Artikel im Angebot

Unite hat in Leipzig knapp 300 Beschäftigte, in Köthen in Sachsen-Anhalt sind es ebenfalls knapp 300 und in München 80. Alle Standorte sollen erhalten bleiben und weiter wachsen. Das Unternehmen ist in 15 europäischen Ländern aktiv und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 406 Millionen Euro (2020: 343 Millionen Euro).

Unite hieß früher Mercateo und ist ein Marktplatz unter anderem für Bürobedarf, Gebäudetechnik und Elektronik. Zutritt haben nur Unternehmenskunden, die auf der Plattform ihre Kundenbeziehungen aufbauen können. Angeboten werden Briefumschläge, Kochschürzen, Lötkolben, Leitern oder auch Spezialbedarfe wie medizinische Sortimente – insgesamt mehr als 26 Millionen Artikel von Lieferanten weltweit.

Neues Gebäude soll zentraler Treffpunkt werden

Der Onlinehändler wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Stark gewachsen ist die Firma im Osten Deutschlands. 2004 bezogen die ersten Mitarbeiter den Standort in Köthen. Nach Leipzig kam das Unternehmen 2011. Vorstandsmitglied Peter Ledermann begründete den Schritt damit, dass es in der sächsischen Metropole einfacher ist, IT-Fachkräfte wie Softwareentwickler und Akademiker zu finden als in München. 2018 verlegte die Firma ihren Hauptsitz nach Sachsen.

Wie in anderen Unternehmen arbeiten bei Unite gegenwärtig zahlreiche Beschäftigte von zu Hause aus. Was Wunder, dass man sich im Vorstand die Frage stellte, ob es in Zeiten von Homeoffice eigentlich noch Büros braucht. Vorstandsmitglied Ledermann gibt sich selbst die Antwort: „Büros stiften Identität und sind damit unerlässlich. Unser neues Gebäude ist Treffpunkt, gibt Raum für unsere Teams, ist wichtiger Bestandteil für unser hybrides Arbeiten. Wir schätzen die Vorteile des Homeoffice und möchten das Zusammentreffen in den Büros dennoch nicht missen.“