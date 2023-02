﻿Geschäftsmann in Leipzig getötet: Wie ein Kronzeuge den Mordfall ins Rollen brachte

Auf seinen Aussagen basiert die Anklage in einem Leipziger Mordkomplott: Als Kronzeuge packte Hasan M. über die Tötung eines Geschäftsmannes in Eutritzsch aus. Aufnahmen seiner Vernehmung bei der Polizei spielten am Donnerstag die Hauptrolle im Prozess am Landgericht.

