﻿Gesperrte Fahrspur auf der A14 Richtung Dresden nach Verkehrsunfall

Schkeuditzer Kreuz. Auf der A14 Richtung Dresden ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Am Unfallsort etwa auf Höhe des Schkeuditzer Kreuzes ist derzeit eine Fahrspur gesperrt, so hat es die Polizei Leipzig am frühen Abend mitgeteilt. Zwei Personen seien leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 16 Uhr im Zuge eines Fahrstreifenwechsels zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw gekommen sein. Dabei landeten Trümmerteile auf der Fahrbahn.

Laut Polizei sind derzeit zwei Fahrspuren am Unfallsort frei. Aufgrund des Feierabend-Verkehrs habe sich trotzdem ein Stau gebildet.

Von flp