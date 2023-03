Gesucht wird: Dein Song für die Velo-city 2023

Leipzig. Leipzig ist eine Fahrradstadt. Von Nord nach Süd durchzieht ein grüner Gürtel mit Rad- und Spazierwegen die komplette Stadt. Im Nu kommt man verkehrsberuhigt von Plagwitz an den Cospudener See oder von der Südvorstadt an den Lindenauer Hafen. Und Leipzig ist auch eine Stadt für die Kreativszene, für Musiker*innen und Künstler*innen.

Du bist (Hobby-) Musiker*in und du liebst es, mit dem Rad die Stadt zu durchstreifen? Perfekt!

Mach mit beim Wettbewerb von LVZ und der Stadt Leipzig und kreiere den offiziellen Song zur Velo-city 2023.

Drei Dinge sind dabei absolut wichtig: Im Song muss es – natürlich – a) ums Fahrradfahren und b) um Leipzig gehen. Und der Text soll c) in englisch verfasst sein. Ansonsten sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Mitmachen können Einzelpersonen, aber auch Bands und Musikgruppen. Zu gewinnen gibt es 3.000 Euro – und natürlich wirst du deinen Song live während der Velo-city und auf der großen Fahrradfest-Bühne performen. Zusätzlich werden die LVZ und die Stadt Leipzig deinen Song auf allen Kanälen pushen.

Hier geht es zu den ausführlichen Teilnahmebedingungen!

Teilnahmeschluss ist der 14. April 2023, anschließend wählt eine Jury aus Vertretern der Stadt Leipzig, der LVZ, des EFC und der Leipziger Messe den Gewinnersong.

LVZ-Fahrradfest meets Velo-city! Leipzig ist vom 9. bis 12. Mai 2023 Gastgeber des Welt-Radverkehrskongresses Velo-city. Parallel laden die Stadt und die LVZ zu einem dreitägigen Mitmach-Event auf den Augustusplatz – mit Aktionen, Live-Musik und der großen LVZ-Bike-Parade durch die City. Erfahre hier mehr!