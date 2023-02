Leipzig. Ein seit Samstag in Leipzig vermisster 55-Jähriger ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte, wurde der Gesuchte bereits am Montagabend wohlbehalten in der Südvorstadt aufgefunden.

Die Behörden bedanken sich bei allen, die bei der Suche mitgeholfen haben.